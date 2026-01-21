Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 00:31 GMT+7

Chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh buộc U.23 Việt Nam phải thay đổi hàng thủ từ sớm, qua đó gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của U.23 Trung Quốc và không thể giữ vững thế trận trong hiệp 2.

Hiểu Minh chấn thương, U.23 Việt Nam tổn thất nặng nề

Như các trận trước, Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang-sik cất trên băng ghế dự bị. Bước vào trận đấu, U.23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sẵn sàng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Những phút đầu, các học trò của HLV Kim Sang-sik tạo được một vài tình huống lên bóng đáng chú ý, trong đó có pha đột phá bên cánh trái của Khuất Văn Khang ở phút 24 nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tới phút 33, trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân bằng cáng. Theo thông tin ban đầu, anh phải vào bệnh viện để kiểm tra vết thương. Lỗ hổng mà Hiểu Minh để lại cũng là một trong những lý do khiến hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam vụn vỡ trong thời gian sau đó.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik vẫn giữ Đình Bắc như quân bài gây bất ngờ

ẢNH: TED TRẦN

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 2.

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 3.

Hiểu Minh phải rời sân trên cáng, hàng thủ U.23 Việt Nam tổn thất nặng

ẢNH: AFC

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 4.
Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 5.
Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 6.

Chấn thương của Hiểu Minh có vẻ khá nặng

ẢNH: AFC

Sau quãng thời gian đầu chơi cân bằng, U.23 Trung Quốc dần nắm quyền kiểm soát thế trận. Đội bóng áo trắng cầm bóng vượt trội, tổ chức ép sân khiến U.23 Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. 

Trong hiệp 1, U.23 Việt Nam vẫn tạo ra một số pha bóng nguy hiểm từ các tình huống cố định và sút xa, nhưng thủ môn Trung Quốc chơi tập trung để giữ sạch lưới. Hai đội khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-0.

Hàng thủ U.23 Việt Nam bị xé toang, U.23 Trung Quốc liên tiếp ghi bàn

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc vào sân thay thế cho Công Phương để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, U.23 Trung Quốc tăng tốc và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 47, từ quả phạt góc bên cánh trái, Peng Xiao chọn vị trí chính xác và đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U.23 Trung Quốc.

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 7.

U.23 Trung Quốc đã có màn trình diễn hoàn toàn khác so với 4 trận đã qua

ẢNH: TED TRẦN

Bàn thua khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi. Phút 52, Xiang Yuwang xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 8.

Lý Đức phải nhận thẻ đỏ vì mất bình tĩnh

ẢNH: TED TRẦN

Trong phần còn lại của trận đấu, U.23 Việt Nam cố gắng thay đổi nhân sự và tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Phút 73, từ tình huống đá phạt chếch bên phải, Peng Xiao có pha chạm vai may mắn đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định U.23 Trung Quốc việt vị và không công nhận bàn thắng này. Tuy nhiên, trước đó trọng tài Alexander George King đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Lý Đức khi anh mất bình tĩnh sau bàn thua thứ 3 (bàn thắng sau đó bị hủy).

Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức thẻ đỏ: Hàng thủ U.23 Việt Nam vụn vỡ, thua đậm U.23 Trung Quốc- Ảnh 9.

Lý Đức thất thần khi nhận thẻ đỏ

Phút 90+7, U.23 Trung Quốc hoàn tất chiến thắng với tỷ số 3-0. 

Chỉ với 10 người cùng tinh thần đi xuống vì thủng lưới liên tiếp, U.23 Việt Nam đã không thể có được bàn thắng động viên tinh thần Hiểu Minh. Chung cuộc, U.23 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc và sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U.23 Nhật Bản và U.23 Trung Quốc sẽ tranh chức vô địch ở trận chung kết. 

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U.23 Việt Nam 0-3 U.23 Trung Quốc, VCK châu Á 2026: Mất Hiểu Minh sớm, vỡ trận!

U.23 Việt Nam 0-3 U.23 Trung Quốc, VCK châu Á 2026: Mất Hiểu Minh sớm, vỡ trận!

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã để thua U.23 Trung Quốc 0-3 trong trận bán kết và thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam tung nhân sự mạnh quyết thắng Trung Quốc: Lê Phát đá chính, Đình Bắc ‘của để dành’

Truyền thông Trung Quốc e ngại U.23 Việt Nam có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tốp đầu châu Á

Xem thêm bình luận