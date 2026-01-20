Vừa tan làm đã sẵn sàng đi cổ vũ cho U23 Việt Nam

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam

17 giờ, Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, đã chuẩn bị hoàn tất các vật dụng cần thiết gồm: băng rôn, cờ đỏ sao vàng và kèn để ra quán cà phê gần nhà trên đường Tân Hòa, P.Đông Hòa, TP.HCM, cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận cầu tối nay.

“Việt Nam bước vào bán kết với phong độ thuyết phục và sự ổn định rõ nét, khi toàn thắng cả 4 trận đã đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng không chỉ vượt qua những đối thủ khó chịu mà còn thể hiện bản lĩnh trước áp lực. Lối chơi được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật trong khâu vận hành, đồng thời linh hoạt trong cách tiếp cận từng thời điểm của trận đấu, giúp Việt Nam duy trì thế chủ động và kiểm soát nhịp độ bóng rất tốt ở mỗi trận. Do vậy mình rất hy vọng U23 Việt Nam có thể viết nên lịch sử đưa Việt Nam vào trận chung kết của giải đấu lần này”, Phúc chia sẻ.

Nhiều fan hâm mộ hy vọng tối nay U23 Việt Nam sẽ giành được chiến thắng ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Trần Văn Thiên (26 tuổi), là một fan hâm mộ bóng đá lâu năm, ngụ ở đường Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết chiều nay dù chưa tan làm nhưng anh đã rất hào hứng và xin sếp về sớm vì trận cầu tâm điểm tối nay. “Từ vòng bảng đến tứ kết, U23 Việt Nam liên tục rơi vào những thời điểm thử thách, nhưng điểm khác biệt nằm ở cách đội bóng giữ được cái đầu lạnh để kiểm soát thế trận, kiên nhẫn chờ thời cơ và trừng phạt đối thủ đúng lúc. Chuỗi 4 trận toàn thắng hiện tại cũng đã cân bằng tổng số chiến thắng của U23 Việt Nam trong 5 lần tham dự giải trước đó cộng lại, một con số biết nói, phản ánh bước tiến rõ rệt cả về bản lĩnh lẫn hiệu quả thi đấu. Do vậy mà mình hết sức mong chờ vào màn thể hiện của U23 Việt Nam tối nay".

Mong chờ một chiến thắng

Khắp các tuyến đường tại TP.HCM, cờ đỏ sao vàng và kèn được bày bán khắp nơi để “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một cửa hàng bán cờ đỏ sao vàng và kèn trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM, cho biết: “Hòa cùng không khí bóng đá trước giờ bóng lăn, tôi cũng đã chuẩn bị các mặt hàng để mọi người có thể cổ vũ đội tuyển Việt Nam, cho không khí thêm phần sôi động”, chị Hoa nói.

Các sản phẩm gồm cờ đỏ sao vàng, kèn được bày bán khắp nơi để tiếp lửa cho U23 Việt Nam với giá dao động từ 10.000- 20.000 đồng ẢNH: THÁI PHÚC

Ở các quán cà phê, ti vi, màn hình chiếu cũng đã được chủ quán chuẩn bị kỹ từ trước nhằm phục vụ người hâm mộ xem đá bóng. Đến quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh, P.Hạnh Thông, TP.HCM từ sớm, Nguyễn Trung Hiếu (28 tuổi), cho biết vô cùng hào hứng khi chuẩn bị được xem cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Người hâm mộ đến các quán cà phê chờ giờ bóng lăn ẢNH: THÁI PHÚC

Các quán cà phê đã rất đông đúc từ sớm ẢNH: THÁI PHÚC

“U23 Việt Nam sẽ ra sân với màu áo đỏ truyền thống trong trận đấu với U23 Trung Quốc tối nay, điều này càng làm tăng thêm tinh thần của đội bóng chúng ta. Mình nhớ 4 năm trước đội tuyển Việt Nam cũng đã từng thắng đội tuyển Trung Quốc 1-3 trên sân vận động Mỹ Đình vào dịp Tết Nguyên đán, và mình rất mong chờ năm nay lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại, màu áo đỏ sẽ đem lại chiến thắng cho U23 Việt Nam", Hiếu nói.