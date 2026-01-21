Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc xin lỗi sau trận thua U.23 Trung Quốc, cộng đồng mạng vỗ về an ủi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 01:11 GMT+7

Sau trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đăng lời xin lỗi người hâm mộ trên Facebook cá nhân.

Sau thất bại của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc ở trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải bài viết xin lỗi người hâm mộ trên Facebook cá nhân. Trong bài đăng, Đình Bắc mở đầu ngắn gọn: “Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!”, kèm theo hình ảnh anh quỳ gối, cúi sát người xuống mặt sân.

Đình Bắc xin lỗi sau trận thua U.23 Trung Quốc, cộng đồng mạng vỗ về an ủi- Ảnh 1.

Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, hàng chục ngàn ý kiến đã gửi lời động viên, an ủi và ghi nhận những đóng góp của Đình Bắc cho U.23 Việt Nam trong suốt hành trình tại giải đấu.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Đình Bắc và đồng đội cần xốc lại tinh thần

Trong trận đấu với U.23 Trung Quốc, Đình Bắc được tung vào sân từ đầu hiệp 2 để thay thế cho Công Phương. Tuy nhiên, các bàn thắng liên tiếp của U.23 Trung Quốc đã khiến các đường lên bóng của hàng công U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, khi đội tuyển phải dâng cao đội hình trong thế bị dẫn bàn và liên tục vấp phải hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của đối thủ. 

Đình Bắc xin lỗi sau trận thua U.23 Trung Quốc, cộng đồng mạng vỗ về an ủi- Ảnh 2.

Đình Bắc đã ghi 3 bàn ở giải lần này

ẢNH: TED TRẦN

Việc thiếu không gian xử lý cùng áp lực tâm lý sau những bàn thua sớm khiến U.23 Việt Nam không thể tạo ra sự đột biến rõ rệt ở mặt trận tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Sự xông xáo và các nỗ lực của Đình Bắc ở những phút cuối trận dù đội chỉ còn chơi với 10 người là điểm sáng hiếm hoi của U.23 Việt Nam. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc đã ghi 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo tại VCK U.23 châu Á 2026, đều là những tình huống mang tính bước ngoặt cho U.23 Việt Nam. Nhiều ý kiến từ người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá anh là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển tại giải năm nay.

Trước mắt, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp U.23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1. Đây được xem là cơ hội để Đình Bắc cùng các đồng đội xốc lại tinh thần, khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng một trận đấu trọn vẹn hơn.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khám phá thêm chủ đề

