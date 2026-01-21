Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam: Chạm trán U.23 Hàn Quốc tranh hạng ba, gác lại nỗi đau bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
21/01/2026 00:53 GMT+7

VCK U.23 châu Á 2026 đã xác định được 2 cặp đấu cuối cùng. U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực tìm kiếm tấm HCĐ khi so tài với U.23 Hàn Quốc, trong khi chức vô địch sẽ là cuộc phân tranh giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Trung Quốc.

Thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc tại bán kết là một kết quả đáng tiếc đối với U.23 Việt Nam, nhất là khi đội bóng phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự với thẻ đỏ của Lý Đức và chấn thương của Hiểu Minh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn một trận đấu quan trọng nữa để khẳng định vị thế của mình tại sân chơi châu lục, đó là trận tranh hạng ba trong ngày hạ màn của giải đấu.

U.23 Việt Nam gặp đối thủ mạnh

Đối thủ của U.23 Việt Nam là U.23 Hàn Quốc – đội bóng để thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản cũng ở vòng bán kết vào tối 20.1. Cuộc chạm trán này được dự báo sẽ rất khó khăn khi cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để gỡ gạc danh dự. Với U.23 Việt Nam, đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và cống hiến một trận đấu đẹp mắt thay cho lời cảm ơn đến người hâm mộ trước khi rời giải.

Trận tranh hạng ba giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23.1 (giờ Việt Nam).

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam: Chạm trán U.23 Hàn Quốc tranh hạng ba, gác lại nỗi đau bán kết- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (phải) không thể vượt qua U.23 Trung Quốc chơi quá hiệu quả

ẢNH: TED TRẦN

U.23 Trung Quốc đụng đương kim vô địch

Trong khi đó, trận đấu tranh chức vô địch sẽ là màn so tài giữa đương kim vô địch U.23 Nhật Bản và U.23 Trung Quốc. U.23 Trung Quốc đang trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu năm nay khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi trận chung kết U.23 châu Á. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ tốt đã giúp họ vượt qua U.23 Việt Nam một cách thuyết phục.

Tuy nhiên, đối thủ cuối cùng của họ lại là "gã khổng lồ" U.23 Nhật Bản. Đội bóng xứ sở hoa anh đào đã thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi khuất phục Hàn Quốc ở bán kết. Với dàn cầu thủ đồng đều và lối đá tấn công đa dạng, Nhật Bản đang hướng tới ngôi vương, trong khi Trung Quốc khao khát viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng một chức vô địch lịch sử.

Trận chung kết giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Trung Quốc diễn ra lúc 22 giờ ngày 24.1 (giờ Việt Nam).

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

