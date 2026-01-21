Báo Hàn Quốc: ‘Thật khó tin khi chúng ta gặp U.23 Việt Nam trong hoàn cảnh này'

Tờ OSEN mở đầu bài bình luận bằng một câu hỏi đầy cảm xúc: “Liệu chúng ta có bao giờ tưởng tượng được ngày này sẽ đến?”, khi nhắc tới viễn cảnh HLV Kim Sang-sik – một nhà cầm quân Hàn Quốc – dẫn dắt U.23 Việt Nam đối đầu chính đội tuyển U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Theo OSEN, việc U.23 Việt Nam lọt vào bán kết và chỉ chịu khuất phục trước một U.23 Trung Quốc lì lợm, được tổ chức tốt là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của các học trò HLV Kim Sang-sik.

OSEN nhấn mạnh: “Trong suốt hiệp 1, U.23 Việt Nam đã chơi phòng ngự có tổ chức, kỷ luật và đầy tỉnh táo, khiến U.23 Trung Quốc dù kiểm soát bóng vượt trội vẫn không thể ghi bàn. Các thống kê cho thấy U.23 Việt Nam thậm chí còn tạo ra số cú sút trúng đích nhiều hơn trong hiệp đấu này – chi tiết được xem là “đáng khen ngợi” trong bối cảnh đối thủ liên tục gây sức ép.

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến quá sớm với bàn thua từ tình huống cố định. Việc U.23 Trung Quốc ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vài phút đầu hiệp 2 đã khiến thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát của U.23 Việt Nam. Đồng thời, tấm thẻ đỏ vô duyên sau đó đã khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik gần như không còn cơ hội xoay chuyển cục diện”.

U.23 Việt Nam thua bán kết trước U.23 Trung Quốc (áo trắng) ẢNH: AFC

Hành trình của U.23 Việt Nam vẫn rất hay

Trong khi đó, Kyunghyang Sports gọi thất bại của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc là thời điểm “phép màu của HLV Kim Sang-sik tạm dừng lại”, nhưng không xem đó là sự sụp đổ. Tờ báo cho rằng việc U.23 Việt Nam lần đầu tiên trở lại bán kết U.23 châu Á sau 8 năm là một thành tựu đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao châu lục.

Kyunghyang Sports đặc biệt đánh giá cao cách U.23 Việt Nam chịu đựng áp lực trong hiệp 1, cũng như tinh thần không buông xuôi ngay cả khi bị dẫn trước và chơi thiếu người.

“U.23 Việt Nam không vỡ trận ngay lập tức. Họ chỉ thực sự gục ngã khi thể lực, quân số và sức ép liên tục bào mòn”, tờ báo Kyunghyang Sports nhận định.

Một số kênh như Sports TV Korea hay Sportal Korea đi sâu vào phân tích chiến thuật, cho rằng lựa chọn sơ đồ thiên về phòng ngự của HLV Kim Sang-sik là hợp lý trước đối thủ như U.23 Trung Quốc. Dù không thành công trọn vẹn, nhưng đó là cách tiếp cận thận trọng, phản ánh rõ triết lý ưu tiên tổ chức và tính kỷ luật.

“U.23 Việt Nam thua vì đối thủ U.23 Trung Quốc tận dụng cơ hội tốt hơn, chứ không phải vì sự yếu kém toàn diện. Hơn thế, hành trình vào bán kết đã giúp U.23 Việt Nam khẳng định vị thế ổn định trong nhóm đội mạnh của châu Á ở cấp độ U.23”, Sports TV Korea bày tỏ.

U.23 Việt Nam vẫn được khen ngợi từ truyền thông Hàn Quốc ẢNH: AFC

Giờ đây, trận tranh hạng ba với chính U.23 Hàn Quốc được xem là “cuộc chạm trán đặc biệt” với HLV Kim Sang-sik. Với truyền thông xứ kim chi, đó không chỉ là một trận đấu phân định huy chương, mà còn là dịp để nhà cầm quân này tiếp tục chứng minh giá trị của mình cùng bóng đá Việt Nam – bất chấp kết quả ra sao.

“U.23 Việt Nam có thể đã lỡ hẹn với trận chung kết, nhưng thất bại này không phủ nhận một giải đấu thành công và giàu triển vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik”, Sportal Korea nhận xét.