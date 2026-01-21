Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 10:20 GMT+7

Theo kết quả kiểm tra y tế ban đầu, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 6 đến 9 tháng.

Chấn thương của Hiểu Minh là nghiêm trọng

Khoảng phút 30 trận bán kết giữa U.23 Việt NamU.23 Trung Quốc, trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha truy cản Xiang Yuwang (số 7 của U.23 Trung Quốc). Cầu thủ này lập tức ra dấu cho đội ngũ y tế vào sân hỗ trợ. Trên sân, Hiểu Minh ôm mặt đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân bằng cáng trước khi được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra.

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng- Ảnh 1.

Hiểu Minh bật khóc khi phải rời sân giữa trận đấu quan trọng

ẢNH: AFC

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng- Ảnh 2.

Hiểu Minh phải rời sân trên cáng

ảnh: AFC

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo. Với dạng chấn thương này, cầu thủ thường phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng. Đây là điều rất đáng tiếc với trung vệ trẻ đang đạt phong độ cao và đóng vai trò quan trọng trong đội hình U.23 Việt Nam tại giải đấu.

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng- Ảnh 3.

Hiểu Minh được đưa đến bệnh viện kiểm tra

Tại VCK U.23 châu Á năm nay, Hiểu Minh là trụ cột nơi hàng phòng ngự U.23 Việt Nam. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh còn hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ở trận gặp U.23 Jordan, Hiểu Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam và được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sự vắng mặt của Hiểu Minh trong phần còn lại của trận bán kết cho thấy rõ tầm quan trọng của anh. Sau khi trung vệ này rời sân, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam thi đấu thiếu chắc chắn và để U.23 Trung Quốc chọc thủng lưới 4 lần, trong đó có 3 bàn thắng được công nhận.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Hy vọng sau khi trở về Việt Nam, Hiểu Minh sẽ điều trị và hồi phục tốt để sớm trở lại sân cỏ. 

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’

Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’

Trả lời phỏng vấn sau trận, thủ môn Trung Kiên của U.23 Việt Nam không giấu được cảm xúc sau trận thua đậm ở bán kết trước U.23 Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Hiểu Minh U.23 Việt Nam đứt dây chằng chéo Hiểu Minh chấn thương VCK U.23 Châu Á Bán kết U.23 Trung Quốc
