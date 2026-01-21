Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng

Chấn thương của Hiểu Minh là nghiêm trọng

Khoảng phút 30 trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc, trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha truy cản Xiang Yuwang (số 7 của U.23 Trung Quốc). Cầu thủ này lập tức ra dấu cho đội ngũ y tế vào sân hỗ trợ. Trên sân, Hiểu Minh ôm mặt đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân bằng cáng trước khi được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra.

Hiểu Minh bật khóc khi phải rời sân giữa trận đấu quan trọng ẢNH: AFC

Hiểu Minh phải rời sân trên cáng ảnh: AFC

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo. Với dạng chấn thương này, cầu thủ thường phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng. Đây là điều rất đáng tiếc với trung vệ trẻ đang đạt phong độ cao và đóng vai trò quan trọng trong đội hình U.23 Việt Nam tại giải đấu.

Hiểu Minh được đưa đến bệnh viện kiểm tra

Tại VCK U.23 châu Á năm nay, Hiểu Minh là trụ cột nơi hàng phòng ngự U.23 Việt Nam. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh còn hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ở trận gặp U.23 Jordan, Hiểu Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam và được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sự vắng mặt của Hiểu Minh trong phần còn lại của trận bán kết cho thấy rõ tầm quan trọng của anh. Sau khi trung vệ này rời sân, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam thi đấu thiếu chắc chắn và để U.23 Trung Quốc chọc thủng lưới 4 lần, trong đó có 3 bàn thắng được công nhận.

Hy vọng sau khi trở về Việt Nam, Hiểu Minh sẽ điều trị và hồi phục tốt để sớm trở lại sân cỏ.