Trợ lý cũ HLV Park Hang-seo nói rất hay về trận thua của U.23 Việt Nam: ‘Xin hãy công bằng…’

Hãy nhìn nhận đúng thực lực của U.23 Việt Nam

Mở đầu, ông Lê Huy Khoa cho rằng việc U.23 Việt Nam vào đến vòng bán kết đã là thành công và phản ánh sự tiến bộ của lứa cầu thủ hiện tại. Ông viết: “Ở giải này, thực ra vào đến đây là thành công rồi, đá thế là hay rồi, đòi hỏi hơn nữa là tham lam và không đúng thực lực của chúng ta”.

Theo ông, thất bại trước U.23 Trung Quốc là một giới hạn mới mà đội tuyển cần đối diện để tự nhìn lại mình. “Thua để hiểu sức mình đến đâu, thua để biết mình còn phải làm nhiều việc”, ông nhấn mạnh, đồng thời mong các cầu thủ trẻ không đánh mất sự tự tin sau trận đấu.

Ông Lê Huy Khoa (bìa phải) và HLV Park Hang-seo ẢNH: FNBV

Phân tích chuyên môn, ông Lê Huy Khoa đánh giá U.23 Trung Quốc là đội “cao tay hơn”, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đấu pháp rõ ràng. Họ cực kỳ kỷ luật khi phòng ngự và linh hoạt theo đấu pháp từng đối thủ, đồng thời chỉ ra việc đối thủ chủ động thay người để áp đảo thể lực, chơi va chạm mạnh, cắt nhịp và không cho U.23 Việt Nam tổ chức lối chơi.

Ông cũng cho rằng U.23 Việt Nam gặp khó vì bỡ ngỡ trước kiểu đá giàu va chạm, đàn áp tâm lý mà đội chưa phải đối mặt ở các trận trước.

“Chúng ta thua do bỡ ngỡ, sai sót, rối và không có giải pháp hóa giải, thiếu thủ lĩnh chỉ huy”, ông nhận định.

U.23 Việt Nam gục ngã ở bán kết, truyền thông khu vực nói gì?

"CĐV đau 1 thì người trong cuộc đau gấp 5 lần"

Từ góc nhìn người từng gắn bó nhiều năm với đội tuyển, ông Lê Huy Khoa kêu gọi sự công bằng từ người hâm mộ. “Mong người hâm mộ ủng hộ, chứ thua là quay lưng chê thì dễ quá”, ông viết, đồng thời nhấn mạnh nỗi đau của người trong cuộc luôn lớn hơn rất nhiều so với cảm xúc của khán giả.

Liên hệ với hình ảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc quỳ gối trên sân sau trận đấu, ông chia sẻ: “CĐV đau 1 thì người trong cuộc đau gấp 5 lần”. Theo ông, mọi thất bại đều phải trả giá, nhưng đó là một phần tất yếu của bóng đá và của quá trình trưởng thành.

Đình Bắc và U.23 Việt Nam đã có trải nghiệm đắt giá Ảnh: Ted Trần

Ông Lê Huy Khoa khép lại bài viết bằng lời cảm ơn gửi tới các cầu thủ và ban huấn luyện U.23 Việt Nam, những người đã mang lại “những ngày náo nức, vui và hồi hộp” cho người hâm mộ tại giải đấu năm nay.

Trước mắt, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ ngày 23.1. Dù đối mặt nhiều khó khăn, đây vẫn là cơ hội để đội tuyển khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng tinh thần chiến đấu và những bài học cần thiết cho chặng đường tiếp theo.

Ông Lê Huy Khoa nhận định: "Trận tranh hạng 3-4 với U.23 Hàn Quốc sẽ còn khó khăn hơn. U.23 Hàn Quốc thi đấu rất mạnh mẽ, lại vừa thất bại nên chắc chắn muốn gỡ gạc. Họ chơi nhanh, kỷ luật, chặt chẽ và đầy toan tính. Từ trước đến nay, chúng ta gần như rất khó thắng các đội bóng Đông Bắc Á, và đó cũng là bài toán chung của bóng đá Đông Nam Á.

Khi may mắn không còn đồng hành, đội bóng nào cũng có thể thua. Xin hãy công bằng, bởi để thắng cần hội tụ nhiều yếu tố, còn để thua thì chỉ cần 1 yếu tố là đủ. Có nhiều kiểu thua: thua vì yếu hơn, vì không chuẩn bị tốt, vì sai sót, vì chấn thương hay vì phong độ. Ai cũng có thể thua, và thua thì đau, thế thôi. Mọi sai lầm đều phải trả giá một cách sòng phẳng, rõ ràng, đội nào khôn hơn, mạnh hơn, tập trung hơn, đấu trí tốt hơn thì đội đó thắng. Hãy chúc mừng U.23 Trung Quốc để chúng ta tiến bộ", ông khép lại bài viết.