Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.23 Trung Quốc: ‘Chúng tôi đã chơi ở đẳng cấp cao nên thắng U.23 Việt Nam’

Đồng Nguyên Khang
21/01/2026 01:45 GMT+7

HLV Antonio Puche dành rất nhiều lời khen cho các học trò sau khi đội U.23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U.23 Việt Nam ở bán kết U.23 châu Á 2026.

Chưa nghĩ đến U.23 Nhật Bản

Trong cuộc họp báo sau trận, ông Puche hồ hởi: "Tôi nghĩ U.23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Toàn đội chơi ở một đẳng cấp cao nên đã thắng U.23 Việt Nam. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, đơn giản là vậy thôi".

Ông cho biết vẫn chưa nghĩ nhiều đến trận chung kết: "Hôm nay phải tận hưởng chiến thắng đã. Thực sự rất vui. Sau ngày mai, chúng tôi mới nghĩ về Nhật Bản. Tôi biết Nhật Bản, chúng ta đều biết họ. Họ rất mạnh với những cầu thủ xuất sắc. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình".

Sau trận đấu, HLV Puche được các cầu thủ tung lên trời. Đây là lần đầu tiên U.23 Trung Quốc vào chung kết U.23 châu Á. Vì thế, họ đã rất hạnh phúc.

HLV Puche nói: "Thật điên rồ. Tôi rất tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng trận đấu này. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không chỉ cho các cầu thủ hay HLV. Tôi nghĩ việc vào chung kết cực kỳ quan trọng đối với bóng đá Trung Quốc. Những khoảnh khắc như thế này vô cùng quan trọng vì bóng đá Trung Quốc đang rất muốn cải thiện, muốn tiến bộ. Chúng tôi đang cố gắng cho mục tiêu đó".

HLV U.23 Trung Quốc: ‘Chúng tôi đã chơi ở đẳng cấp cao nên thắng U.23 Việt Nam’- Ảnh 1.

HLV Puche (thứ 2 từ phải sang) vẫn đang tận hưởng chiến thắng

ẢNH: TED TRẦN

HLV Puche phân tích chuyên môn

Thuyền trưởng U.23 Trung Quốc phân tích kỹ hơn về chiến thắng của đội nhà: "Khả năng duy trì cự li đội hình đã tốt rồi, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là phải giữ được bóng, giữ bóng bên phần sân đối phương trong thời gian dài. Điều này rất quan trọng cho những tình huống tranh chấp bóng 2 hoặc các tình huống tương tự, bởi vì khi đó đội hình sẽ duy trì được cự li tốt để thu hồi bóng ngay sau đó. Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu và sau đó là tấn công nhiều nhất có thể. Đó chính là ý đồ của chúng tôi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: "Tôi nghĩ có rất nhiều điều để nói, nhưng đầu tiên là về khối lượng hàng ngày. Chúng tôi đã có gần 50 ngày làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Các cầu thủ cũng muốn thế. Từ việc di chuyển, đi tập huấn, đá các trận giao hữu, cho đến việc xem video phân tích. Tôi không biết là các bạn đã xem bao nhiêu video nữa, chắc là 2 hay 3 video mỗi ngày trong suốt 10 ngày qua.

Nhưng tôi tin rằng mỗi ngày, các cầu thủ đều muốn tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Điều đó rất, rất quan trọng. Nếu muốn đạt mục tiêu, chỉ biết nói thôi là không đủ. Bạn phải thực hiện. Đó là điều quan trọng trong bóng đá".


