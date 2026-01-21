Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam trở lại mạnh mẽ, thất bại như một phần tất yếu trên đường đời!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
21/01/2026 14:00 GMT+7

U.23 Việt Nam đã nhận những tiếc nuối và đau đớn - theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - sau thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc tại bán kết giải U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam trở lại mạnh mẽ, thất bại như một phần tất yếu trên đường đời!- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đang là vườn ươm cho nhiều hạt giống tương lai như Lê Phát, Công Phương

ảnh: Ted Trần

Nỗi thất vọng của U.23 Việt Nam

Khi kỳ vọng lên cao nhất, đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc, đối thủ chúng ta chưa từng thua trong các trận đối đầu chính thức và trong thời gian gần đây thắng, hòa nhiều hơn là thua.

Thất bại đó mang trong nó rất nhiều trạng thái cảm xúc, với những tiếc nuối và các bàn thua có thể làm tốt hơn, về những nỗ lực bất thành và cả đau đớn vì chấn thương của trung vệ trụ cột Hiểu Minh, và cả ân hận của Lý Đức sau tấm thẻ đỏ…

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Sự tiếc nuối, hối hận và cảm giác cắn rứt thấy rõ qua những lời xin lỗi của các cầu thủ sau trận đấu. Họ cảm tự trách vì đã không thể đem niềm vui đến như kỳ vọng của người hâm mộ, trong trận đấu đã nhập cuộc tự tin nhưng thua trước U.23 Trung Quốc chơi quá tốt và thực sự mạnh.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam trở lại mạnh mẽ, thất bại như một phần tất yếu trên đường đời!- Ảnh 2.

Một pha tranh chấp bóng bổng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

ảnh: Ted Trần

Còn nhớ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo trước áp lực sau chuỗi 7 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khẳng định: "Thất bại và những nỗi đau là những điều sẽ giúp chúng ta trưởng thành".

Thực tế sau đó, đội tuyển Việt Nam quen với độ va đập ngồi "chung mâm" với những đội bóng tinh hoa hàng đầu châu lục, cứng cáp hơn đã thắng Trung Quốc 3-1, hòa Nhật Bản 1-1… và cuối năm vào đến chung kết AFF Cup 2022.

Đau đớn để trưởng thành

Vào lúc này, các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ khắc sâu thất bại, nhưng phải vượt qua nỗi đau để nhìn rõ bản thân, từ đó tiếp thu bài học và trưởng thành, bước tiếp trong sự nghiệp đỉnh cao chỉ mới bắt đầu mở ra trước mắt.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam trở lại mạnh mẽ, thất bại như một phần tất yếu trên đường đời!- Ảnh 3.

Khuất Văn Khang khống chế bóng trước sự đeo bám của cầu thủ U.23 Trung Quốc

ảnh: Ted Trần

Các cầu thủ không cô đơn, nhìn vào phần lớn những bình luận của người hâm mộ cho thấy phần lớn vẫn yêu quý, động viên và ủng hộ U.23 Việt Nam sau hành trình nỗ lực tuyệt vời đã làm được từ năm 2025 đến nay.

Đặc biệt, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ được dẫn lối bởi thuyền trưởng đẳng cấp mang tên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thành công thể hiện dấu ấn, không chỉ kết quả trên sân mà còn là cách phát triển các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Dù sao trái bóng vẫn lăn, phía trước U.23 Việt Nam còn trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ 30 ngày 23.1. Tất cả sẽ phải rũ bỏ những tiếc nuối và đau đớn, phải đứng dậy để chứng tỏ thất bại hôm nay không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu cho hành trình bay cao và xa hơn…

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng

Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo, có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng

Theo kết quả kiểm tra y tế ban đầu, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 6 đến 9 tháng.

Truyền thông Đông Nam Á: ‘U.23 Việt Nam thua nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu’

Quế Ngọc Hải gửi lời động viên đặc biệt đến Đình Bắc và U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim U.23 Trung Quốc U.23 châu Á Đình Bắc Lý Đức Văn Khang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận