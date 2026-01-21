HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam trở lại mạnh mẽ, thất bại như một phần tất yếu trên đường đời!

U.23 Việt Nam đang là vườn ươm cho nhiều hạt giống tương lai như Lê Phát, Công Phương ảnh: Ted Trần

Nỗi thất vọng của U.23 Việt Nam

Khi kỳ vọng lên cao nhất, đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc, đối thủ chúng ta chưa từng thua trong các trận đối đầu chính thức và trong thời gian gần đây thắng, hòa nhiều hơn là thua.

Thất bại đó mang trong nó rất nhiều trạng thái cảm xúc, với những tiếc nuối và các bàn thua có thể làm tốt hơn, về những nỗ lực bất thành và cả đau đớn vì chấn thương của trung vệ trụ cột Hiểu Minh, và cả ân hận của Lý Đức sau tấm thẻ đỏ…

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Sự tiếc nuối, hối hận và cảm giác cắn rứt thấy rõ qua những lời xin lỗi của các cầu thủ sau trận đấu. Họ cảm tự trách vì đã không thể đem niềm vui đến như kỳ vọng của người hâm mộ, trong trận đấu đã nhập cuộc tự tin nhưng thua trước U.23 Trung Quốc chơi quá tốt và thực sự mạnh.

Một pha tranh chấp bóng bổng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc ảnh: Ted Trần

Còn nhớ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo trước áp lực sau chuỗi 7 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khẳng định: "Thất bại và những nỗi đau là những điều sẽ giúp chúng ta trưởng thành".

Thực tế sau đó, đội tuyển Việt Nam quen với độ va đập ngồi "chung mâm" với những đội bóng tinh hoa hàng đầu châu lục, cứng cáp hơn đã thắng Trung Quốc 3-1, hòa Nhật Bản 1-1… và cuối năm vào đến chung kết AFF Cup 2022.

Đau đớn để trưởng thành

Vào lúc này, các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ khắc sâu thất bại, nhưng phải vượt qua nỗi đau để nhìn rõ bản thân, từ đó tiếp thu bài học và trưởng thành, bước tiếp trong sự nghiệp đỉnh cao chỉ mới bắt đầu mở ra trước mắt.

Khuất Văn Khang khống chế bóng trước sự đeo bám của cầu thủ U.23 Trung Quốc ảnh: Ted Trần

Các cầu thủ không cô đơn, nhìn vào phần lớn những bình luận của người hâm mộ cho thấy phần lớn vẫn yêu quý, động viên và ủng hộ U.23 Việt Nam sau hành trình nỗ lực tuyệt vời đã làm được từ năm 2025 đến nay.

Đặc biệt, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ được dẫn lối bởi thuyền trưởng đẳng cấp mang tên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thành công thể hiện dấu ấn, không chỉ kết quả trên sân mà còn là cách phát triển các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Dù sao trái bóng vẫn lăn, phía trước U.23 Việt Nam còn trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ 30 ngày 23.1. Tất cả sẽ phải rũ bỏ những tiếc nuối và đau đớn, phải đứng dậy để chứng tỏ thất bại hôm nay không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu cho hành trình bay cao và xa hơn…