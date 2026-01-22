Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC nói cực chất về màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, dẫn lời thầy Kim…

Thu Bồn
Thu Bồn
22/01/2026 17:22 GMT+7

Trước thềm trận tranh hạng ba tại VCK U.23 châu Á 2026, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết về cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc.

Hướng đến cái kết đẹp

AFC viết: "Quên đi nỗi thất vọng sau những thất bại ở bán kết, U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ cùng quyết tâm khép lại hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026 một cách tích cực bằng chiến thắng trong trận tranh hạng ba". Trước đó ở bán kết, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik để thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc, trong khi đội bóng đồng hương của thầy Kim nhận thất bại 0-1 trước U.23 Nhật Bản.

Dù giấc mơ vô địch đã khép lại sau trận thua trước U.23 Trung Quốc, HLV trưởng U.23 Việt Nam Kim Sang-sik vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tinh thần chiến đấu của các học trò. "Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và nỗ lực hết mình trước Hàn Quốc. Từ trận đấu đầu tiên cho đến nay, các cầu thủ đã luôn phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn về thể chất nhưng họ đã thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời", AFC dẫn lời ông Kim.

AFC nói cực chất về màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, dẫn lời thầy Kim…- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (trái) nỗ lực giành chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ

ẢNH: AFC

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định đội tuyển U.23 Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc qua giải đấu lần này. Dù vậy, ông vẫn mong muốn các học trò tiếp tục hoàn thiện mình trong trận đấu cuối cùng tại giải châu lục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lee Min-sung của U.23 Hàn Quốc lại tập trung vào việc khắc phục những sai lầm sau trận thua sát nút trước Nhật Bản. Ông Lee thẳng thắn thừa nhận: "Về khả năng ghi bàn, chúng tôi có rất nhiều điều cần khắc phục. Để giành chiến thắng ở trận đấu với U.23 Việt Nam, toàn đội cần tìm lại sự cân bằng trong lối chơi để tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát thế trận".

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

Thống kê đáng chú ý trước trận

AFC cũng đưa ra những thống kê thú vị trước trận đấu. Về lịch sử đối đầu, đây là lần gặp nhau thứ ba giữa 2 đội tại sân chơi U.23 châu Á. Trong 2 lần trước, Hàn Quốc bất bại với một trận thắng (2-1 năm 2018) và một trận hòa (1-1 năm 2022).

Cơ hội của Việt Nam: Nếu giành chiến thắng ở trận đấu vào khuya 23.1, U.23 Việt Nam sẽ xác lập thành tích tốt nhất tại giải đấu kể từ sau ngôi vị á quân lịch sử tại Thường Châu năm 2018.

Cái dớp của người Hàn: Đây là lần thứ ba U.23 Hàn Quốc phải đá trận tranh hạng ba. Ở hai lần trước đội bóng xứ sở kim chi đều phải nhận thất bại: thua Jordan 2-3 trên chấm luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam dù được xem là thất thế hơn khi đối đầu với Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng, nhưng thầy trò ông Kim hoàn toàn có thể 'biến' đội bóng đến từ xứ sở kim chi phải lo lắng vào tối 23.1.

U.23 Việt Nam gặp khó, HLV Kim Sang-sik phải 'liệu cơm gắp mắm': Dồn trí lực đánh bại Hàn Quốc

Lê Huỳnh Đức trúng tuyển Học viện HAGL

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc U.23 châu Á HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận