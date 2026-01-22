AFC nói cực chất về màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, dẫn lời thầy Kim…

Hướng đến cái kết đẹp

AFC viết: "Quên đi nỗi thất vọng sau những thất bại ở bán kết, U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ cùng quyết tâm khép lại hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026 một cách tích cực bằng chiến thắng trong trận tranh hạng ba". Trước đó ở bán kết, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik để thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc, trong khi đội bóng đồng hương của thầy Kim nhận thất bại 0-1 trước U.23 Nhật Bản.

Dù giấc mơ vô địch đã khép lại sau trận thua trước U.23 Trung Quốc, HLV trưởng U.23 Việt Nam Kim Sang-sik vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tinh thần chiến đấu của các học trò. "Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và nỗ lực hết mình trước Hàn Quốc. Từ trận đấu đầu tiên cho đến nay, các cầu thủ đã luôn phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn về thể chất nhưng họ đã thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời", AFC dẫn lời ông Kim.

U.23 Việt Nam (trái) nỗ lực giành chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ ẢNH: AFC

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định đội tuyển U.23 Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc qua giải đấu lần này. Dù vậy, ông vẫn mong muốn các học trò tiếp tục hoàn thiện mình trong trận đấu cuối cùng tại giải châu lục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lee Min-sung của U.23 Hàn Quốc lại tập trung vào việc khắc phục những sai lầm sau trận thua sát nút trước Nhật Bản. Ông Lee thẳng thắn thừa nhận: "Về khả năng ghi bàn, chúng tôi có rất nhiều điều cần khắc phục. Để giành chiến thắng ở trận đấu với U.23 Việt Nam, toàn đội cần tìm lại sự cân bằng trong lối chơi để tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát thế trận".

Thống kê đáng chú ý trước trận

AFC cũng đưa ra những thống kê thú vị trước trận đấu. Về lịch sử đối đầu, đây là lần gặp nhau thứ ba giữa 2 đội tại sân chơi U.23 châu Á. Trong 2 lần trước, Hàn Quốc bất bại với một trận thắng (2-1 năm 2018) và một trận hòa (1-1 năm 2022).

Cơ hội của Việt Nam: Nếu giành chiến thắng ở trận đấu vào khuya 23.1, U.23 Việt Nam sẽ xác lập thành tích tốt nhất tại giải đấu kể từ sau ngôi vị á quân lịch sử tại Thường Châu năm 2018.

Cái dớp của người Hàn: Đây là lần thứ ba U.23 Hàn Quốc phải đá trận tranh hạng ba. Ở hai lần trước đội bóng xứ sở kim chi đều phải nhận thất bại: thua Jordan 2-3 trên chấm luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.