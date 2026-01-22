U.23 Việt Nam gặp khó, HLV Kim Sang-sik phải 'liệu cơm gắp mắm': Dồn trí lực đánh bại Hàn Quốc

U.23 Việt Nam mất 2 trụ cột hàng thủ

Nhìn lại trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, bước ngoặt dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự U.23 Việt Nam chính là thời điểm Nguyễn Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương nghiêm trọng. Trước đó, hàng thủ dưới sự chỉ huy của trung vệ khoác áo CLB PVF-CAND vận hành khá trơn tru, hóa giải hầu hết các pha bóng bổng và áp sát từ đối phương.

Tuy nhiên, khi Đức Anh được tung vào sân "đóng thế", sự chệch nhịp ngay lập tức xuất hiện. Các bàn thua của U.23 Việt Nam đến từ những kịch bản: sai lầm trong chọn vị trí, thiếu sự liên lạc giữa các trung vệ và khả năng chống bóng bổng suy giảm rõ rệt. Điều này chỉ ra một thực tế rằng, dù có nỗ lực, các phương án dự bị tại hàng thủ vẫn chưa đủ độ "chín" cả về chuyên môn lẫn khả năng chịu áp lực để thay thế hoàn hảo cho các trụ cột.

Hiểu Minh (số 4) đứt dây chằng, dự kiến mất hơn 6 tháng để hồi phục ẢNH: TED TRẦN

Khi một mắt xích quan trọng như Hiểu Minh đứt gãy, "hiệu ứng domino" đã kéo theo sự lúng túng của toàn bộ hệ thống. Việc Lý Đức phải nhận thẻ đỏ vì sự ức chế tâm lý và dẫn đến hành động thiếu kiềm chế cũng được xem như một hệ quả gián tiếp.

Trận đấu với U.23 Hàn Quốc vào khuya 23.1 tới đây được dự báo là thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Nguyễn Hiểu Minh chính thức chia tay giải đấu với chẩn đoán đứt dây chằng, một mất mát khó có thể bù đắp đối với U.23 Việt Nam về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Chưa hết, Phạm Lý Đức cũng bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp, khiến HLV Kim Sang-sik mất nốt "máy quét" mạnh mẽ nhất ở khu vực phòng ngự.

Lý Đức bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trực tiếp ở bán kết ẢNH: TED TRẦN

Mất đi cặp trung vệ ăn ý và chắc chắn nhất, HLV Kim Sang-sik đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc với dàn cầu thủ có thể chất vượt trội và lối chơi tấn công đa dạng chắc chắn sẽ khoét sâu vào những kẽ hở vốn đã lộ rõ sau trận bán kết của U.23 Việt Nam.

Trong cái khó, HLV Kim Sang-sik buộc phải tìm ra những phương án để "vá" hàng thủ. Nếu ưu tiên phòng ngự, ông Kim có thể tính tới việc chuyển đổi sơ đồ sang chơi 4 trung vệ hoặc 5 hậu vệ (2 cầu thủ chạy biên có thiên hướng phòng ngự tốt hơn). Đây là phương án an toàn trong bối cảnh chất lượng nhân sự phòng ngự không đồng đều. Việc tăng thêm nhân sự ở hàng thủ sẽ giúp hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam có khả năng bọc lót tốt hơn. Một hàng phòng ngự dày đặc, đá thấp sẽ hạn chế tối đa khoảng trống để các chân sút Hàn Quốc khai thác.