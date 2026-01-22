Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ biết cách đứng dậy

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/01/2026 07:21 GMT+7

Nỗi buồn thất bại ở bán kết là điều khó tránh khỏi, nhưng với những gì đã thể hiện suốt hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026, người hâm mộ có quyền tin rằng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ không gục ngã. Trận tranh hạng ba sắp tới không chỉ là trận đấu thủ tục, mà là bài kiểm tra bản lĩnh để U.23 VN trưởng thành hơn.

CHƠI HẾT MÌNH TRƯỚC HÀN QUỐC

Trong vòng 1 năm qua, U.23 Việt Nam (VN) đã gặt hái được rất nhiều thành công, và một trong những yếu tố tạo nên điều đó chính là tinh thần chiến đấu. Điển hình là ở trận chung kết SEA Games 33, dù bị Thái Lan dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ vẫn lội ngược dòng thành công để giành tấm HCV một cách đầy cảm xúc. Đó không chỉ là chiến thắng về chuyên môn mà còn là thắng lợi của ý chí không từ bỏ. Tại VCK U.23 châu Á 2026, bản lĩnh ấy một lần nữa được trui rèn.

U.23 Việt Nam sẽ biết cách đứng dậy- Ảnh 1.

Văn Khang (phải) và đồng đội sẽ đứng dậy tiếp tục nỗ lực vì màu cờ sắc áo

ẢNH: TED TRẦN

Ngay cả khi đối đầu với những "ông lớn" có lối đá pressing nghẹt thở, khiến Thái Sơn và đồng đội nhiều lần mất bóng ngay phần sân nhà, đẩy thủ môn Trung Kiên vào thế phải đối mặt với những cú dứt điểm hiểm hóc, U.23 VN vẫn kiên định với triết lý của mình. Toàn đội vẫn mạnh dạn cầm bóng, đập nhả phối hợp thoát pressing thay vì chọn giải pháp an toàn là phá bóng bừa bãi lên phía trên. Hình ảnh Đình Bắc nén đau để thi đấu cũng đại diện cho tinh thần thép của toàn đội. Dù dính chấn thương, không đạt thể trạng tốt nhất, chân sút quê Nghệ An vẫn cố gắng để sát cánh cùng đồng đội trong những thời khắc sinh tử; thậm chí anh còn tỏa sáng rực rỡ.

Ngay cả trong trận bán kết đầy nghiệt ngã với Trung Quốc, dù rơi vào thế thiếu người và bị dẫn bàn, U.23 VN vẫn miệt mài tấn công đến những giây cuối cùng. Dù chúng ta không đạt được điều mình muốn, nhưng các cầu thủ đều đã cố gắng, thể hiện tinh thần không từ bỏ. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là cảm xúc của sự tận hiến. Chính vì vậy, cuộc đối đầu U.23 Hàn Quốc sắp tới sẽ là nơi để các học trò HLV Kim Sang-sik "cháy" hết mình một lần nữa. Kết quả thắng - thua đôi khi không quan trọng bằng cách chúng ta đứng dậy sau nỗi đau. Việc duy trì được lối chơi bản sắc và tinh thần rực lửa trước một đối thủ đẳng cấp thế giới như Hàn Quốc mới chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho sự trưởng thành của một thế hệ đang nhận rất nhiều sự kỳ vọng.

NHỮNG MỤC TIÊU CHỜ CHINH PHỤC

Việc sớm vượt qua cú sốc thất bại lúc này là cực kỳ quan trọng, bởi ngay sau khi giải đấu trên đất Ả Rập Xê Út khép lại, các cầu thủ sẽ lập tức trở lại với guồng quay khốc liệt của V-League. Tại CLB, hào quang từ U.23 VN sẽ không còn là tấm bùa hộ mệnh. Các cầu thủ trẻ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí sòng phẳng với những đàn anh dạn dày kinh nghiệm và ngoại binh chất lượng mỗi ngày, mỗi tuần.

Hành trình đứng dậy này còn mang ý nghĩa sống còn cho mục tiêu xa hơn là tìm kiếm một suất chính thức trong đội hình đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup vào giữa năm nay. Nếu cứ đắm chìm trong sự nuối tiếc, họ sẽ đánh mất cơ hội vàng để ghi điểm trong mắt thầy Kim, người luôn tích cực trao cơ hội cho những gương mặt mới. Bài học về nghị lực vươn lên luôn tồn tại ở những tấm gương vĩ đại của bóng đá thế giới. Hãy nhìn vào Lionel Messi, người từng suy sụp đến mức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết cùng đội tuyển Argentina; nhưng rồi chính sự đứng dậy mạnh mẽ từ những đống đổ nát của niềm tin đã giúp anh dẫn dắt "Albiceleste" bước lên đỉnh cao nhất tại World Cup 2022, danh hiệu quan trọng nhất sự nghiệp của "El Pulga".

U.23 VN cũng vậy. Thất bại tại bán kết châu Á chỉ là một bài học của những chàng trai đang bước vào độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp. Phía trước họ vẫn là bầu trời rộng mở với những đỉnh cao mới tại V-League, AFF Cup và xa hơn là chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Mọi hành trình rực rỡ đều bắt đầu từ những bước chân đứng dậy sau vấp ngã. Người hâm mộ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng chờ đợi những màn trình diễn tuyệt vời hơn, bùng nổ hơn của "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi trong trận cầu chia tay giải đấu và cả chặng đường tương lai.

