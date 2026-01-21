Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm Hiểu Minh, khẳng định sẽ tạo điều kiện phục hồi tốt nhất

Chủ tịch VFF động viên, khẳng định hỗ trợ Hiểu Minh tối đa

Chiều 21.1, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp tới thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng trong trận bán kết vòng chung kết U.23 châu Á 2026 gặp đội tuyển U.23 Trung Quốc. Cùng đi với Chủ tịch VFF có Phó chủ tịch Nguyễn Trung Kiên.

Ông Trần Quốc Tuấn hỏi thăm, động viên Hiểu Minh ẢNH: VFF

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Hiểu Minh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị và phục hồi. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản. Nhân dịp này, Chủ tịch VFF đã trao quà động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của trung vệ trẻ giàu triển vọng.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Vai trò nổi bật của Hiểu Minh trước chấn thương

Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển U.23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, trung vệ cao 1,84 m liên tục được tin tưởng đá chính trong năm 2025, cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Hiểu Minh sẽ được các bác sĩ tại Vinmec chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị ẢNH: VFF

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Hiểu Minh tiếp tục khẳng định vai trò then chốt nơi hàng phòng ngự khi đá chính cả 4 trận trước thời điểm gặp chấn thương, góp phần quan trọng giúp đội tuyển U.23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới. Ở trận ra quân thắng đội tuyển U.23 Jordan 2-0, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tính đến trước vòng bán kết, Hiểu Minh đứng thứ 2 về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của đội tuyển U.23 Trung Quốc với 46 lần. Hiểu Minh cùng Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh tạo thành bộ ba trung vệ thi đấu ổn định, là điểm tựa quan trọng trong hành trình vào bán kết của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Hiểu Minh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để phục hồi ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, Nguyễn Hiểu Minh sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa để trung vệ trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam sớm trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.