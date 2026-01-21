Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm Hiểu Minh, khẳng định sẽ tạo điều kiện phục hồi tốt nhất

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 21:42 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam )VFF) Trần Quốc Tuấn trực tiếp thăm hỏi, động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau chấn thương nặng tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cầu thủ sớm hồi phục.

Chủ tịch VFF động viên, khẳng định hỗ trợ Hiểu Minh tối đa

Chiều 21.1, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp tới thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng trong trận bán kết vòng chung kết U.23 châu Á 2026 gặp đội tuyển U.23 Trung Quốc. Cùng đi với Chủ tịch VFF có Phó chủ tịch Nguyễn Trung Kiên.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm Hiểu Minh, khẳng định sẽ tạo điều kiện phục hồi tốt nhất- Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn hỏi thăm, động viên Hiểu Minh

ẢNH: VFF

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Hiểu Minh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị và phục hồi. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản. Nhân dịp này, Chủ tịch VFF đã trao quà động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của trung vệ trẻ giàu triển vọng.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Vai trò nổi bật của Hiểu Minh trước chấn thương

Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển U.23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, trung vệ cao 1,84 m liên tục được tin tưởng đá chính trong năm 2025, cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm Hiểu Minh, khẳng định sẽ tạo điều kiện phục hồi tốt nhất- Ảnh 2.

Hiểu Minh sẽ được các bác sĩ tại Vinmec chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị

ẢNH: VFF

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Hiểu Minh tiếp tục khẳng định vai trò then chốt nơi hàng phòng ngự khi đá chính cả 4 trận trước thời điểm gặp chấn thương, góp phần quan trọng giúp đội tuyển U.23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới. Ở trận ra quân thắng đội tuyển U.23 Jordan 2-0, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tính đến trước vòng bán kết, Hiểu Minh đứng thứ 2 về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của đội tuyển U.23 Trung Quốc với 46 lần. Hiểu Minh cùng Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh tạo thành bộ ba trung vệ thi đấu ổn định, là điểm tựa quan trọng trong hành trình vào bán kết của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm Hiểu Minh, khẳng định sẽ tạo điều kiện phục hồi tốt nhất- Ảnh 3.

Hiểu Minh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để phục hồi

ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, Nguyễn Hiểu Minh sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa để trung vệ trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam sớm trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đừng ‘gặm nhấm’ nỗi buồn quá lâu, hãy lại tỏa sáng trước khi chia tay U.23 châu Á

U.23 Việt Nam đừng ‘gặm nhấm’ nỗi buồn quá lâu, hãy lại tỏa sáng trước khi chia tay U.23 châu Á

U.23 Việt Nam không thể viết tiếp kỳ tích Thường Châu tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2026, nhưng với những gì đã thể hiện xuyên suốt 5 trận đã qua, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đáng nhận nhiều lời khen.

Đội tuyển Việt Nam chọn sân đại chiến Malaysia: Thắng ở 'chảo lửa' Thiên Trường, chờ AFC báo tin vui

U.23 Việt Nam thua, nhưng Trung Kiên 'thắng': Thầy Kim trao suất bắt chính đội tuyển thay Văn Lâm?

Khám phá thêm chủ đề

Hiểu Minh Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn Hiểu Minh chấn thương U.23 Việt Nam VCK U.23 Châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận