Đội tuyển Việt Nam chọn sân đại chiến Malaysia: Thắng ở 'chảo lửa' Thiên Trường, chờ AFC báo tin vui

Đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia ở sân Thiên Trường

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Malaysia ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3. Đây là trận đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik có ưu thế sân nhà.

Nơi dự kiến được lựa chọn làm "chảo lửa" tổ chức trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, chính là sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Thiên Trường là một trong những sân bóng nhiệt nhất V-League, với hàng chục nghìn CĐV dự khán mỗi trận, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt chắp cánh cho CLB Nam Định ở V-League. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đá ở Thiên Trường là vào tháng 6.2023, khi thắng Syria (1-0).

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng tiếp đón Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, để đăng cai trận hạ màn gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup, sân vận động Thiên Trường cần vượt qua vòng kiểm tra của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đoàn kiểm tra của AFC sẽ rà soát chất lượng sân bãi, dàn đèn, phòng ốc, khán đài... theo tiêu chuẩn quốc tế, trước khi chốt liệu Thiên Trường có đủ điều kiện tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay không.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã chơi 2 trận sân nhà trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM) ở lượt 1 và 3.

Ở lượt 4, đội tuyển Nepal đã không đá trên quê hương, mà lựa chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà ở màn so tài đội tuyển Việt Nam.

Quyết thắng

Đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng vòng loại Asian Cup 2027 sau 5 lượt đấu, với 4 trận thắng và 1 trận thua. Thầy trò ông Kim thắng Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và thua 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6.2025.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xác nhận đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch "lậu" với giấy tờ giả mạo ở cả hai trận đầu tiên.

Cụ thể, trong trận gặp Nepal, Malaysia sử dụng Hector Hevel. Còn tại trận gặp Việt Nam, có tới 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ đã ra sân.

Sau khi Ủy ban kỷ luật FIFA chốt án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), rồi Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA bác kháng cáo của FAM, cơ quan bóng đá Malaysia đã kiện FIFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để cứu vãn tình thế. Nếu CAS xử thua FAM, AFC sẽ có căn cứ xử Malaysia thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Kịch bản này gần như chắc chắn xảy ra, khi FIFA nắm tường tận bằng chứng vi phạm của FAM, khiến đội tuyển Malaysia khó lật ngược thế cờ.

Dự kiến, AFC sẽ ra án vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, trước khi chốt 24 đội bóng dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trước khi có quyết định cuối cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn phải dốc sức đánh bại Malaysia để khởi đầu năm 2026 thuận lợi.

Ở đợt tập trung tháng 3, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều gương mặt U.23 lên tuyển như thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, tiền đạo Đình Bắc, bên cạnh 2 gương mặt nhập tịch gồm Đỗ Phi Long (Gustavo) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio).

Cộng với sự trở lại mạnh mẽ của Xuân Son trong 2 tháng qua, đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng đủ chiều sâu để đánh bại Malaysia.