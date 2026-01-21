U.23 Việt Nam thua, nhưng Trung Kiên 'thắng': Thầy Kim trao suất bắt chính đội tuyển thay Văn Lâm?

Trung Kiên hay nhất U.23 Việt Nam

Thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc đã khiến giấc mơ chung kết của U.23 Việt Nam phải dừng lại. Tuy nhiên, một trận thua không thể phủ nhận nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở sân chơi U.23 châu Á 2026. Đã có những cái tên thi đấu xuất sắc, xứng đáng cạnh tranh vị trí số một ở đội tuyển Việt Nam. Trong đó, có cái tên Trần Trung Kiên.

Thủ môn thuộc biên chế HAGL có 4 pha cứu thua ở trận gặp U.23 Trung Quốc. 3 trong số đó diễn ra ở khoảng thời gian 15 phút cuối trận. Khi U.23 Việt Nam cạn kiệt sức lực vì phải chống đỡ ở thế thiếu người, khiến khoảng trống trước vòng cấm lộ ra, Trung Kiên đã hóa giải tất cả.

Trung Kiên (áo xanh) có giải đấu xuất sắc ẢNH: TED TRẦN TV

Người gác đền cao 1,91 m phán đoán tốt tình huống để bắt bài truy cản ngăn 2 pha đối mặt của Behram Abduweli. Anh cũng đổ người cứu thua rất nhanh để ngăn các cú đá hiểm và uy lực của U.23 Trung Quốc, giúp bàn thua của U.23 Việt Nam chỉ dừng lại ở 3.

Thủ môn Trung Kiên chỉ bị khuất phục ở những tình huống không thể truy cản, như cú đánh đầu cận thành của Peng Xiao, pha sút chân trái vào góc khó của Xiang Yuwang, hay bàn đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng của Wang Yudong. Ở giải năm nay, các đối thủ muốn đánh bại Trung Kiên có lẽ chỉ còn cách dứt điểm cận thành hoặc sút xa cực khó. Bởi với những tình huống còn lại, đôi tay "nhựa" của Trung Kiên sẵn sàng hóa giải tất cả.

Trung Kiên đã có giải U.23 châu Á đáng nhớ. Đỉnh cao của người gác đền cao 1,91 m là 90 phút phi thường trước U.23 Ả Rập Xê Út, với 5 pha cứu thua. Đó là trận đấu U.23 Việt Nam bị dồn ép và sút cầu môn liên tục, nhưng các chân sút chủ nhà không thể đánh bại Trung Kiên dù đã thử mọi góc sút.

Nhờ Trung Kiên giữ sạch lưới, U.23 Việt Nam có chiến thắng 1-0 để bảo vệ mạch toàn thắng, sau đó vào tứ kết thắng tiếp U.23 UAE. 16 trận đã qua, Trung Kiên sạch lưới 9 trận, chỉ để lọt lưới tổng cộng 10 bàn (0,63 bàn/trận).

Trung Kiên tiến bộ qua từng trận ẢNH: NGỌC LINH

Màn thể hiện của Trung Kiên ở Ả Rập Xê Út là một trong những phần trình diễn hay nhất của thủ môn Việt Nam tại sân chơi châu Á, sánh ngang Bùi Tiến Dũng ở U.23 châu Á 2018, hay Đặng Văn Lâm tại Asian Cup 20219.

Thẳng tiến đến vị trí bắt chính?

Trước khi bay cao cùng U.23 Việt Nam với chuỗi 15 chiến thắng, Trung Kiên là thủ môn số ba của đội tuyển Việt Nam.

Người gác đền 23 tuổi xếp sau Văn Lâm và Đình Triệu. Đây là lựa chọn hợp lý của HLV Kim Sang-sik và trợ lý Lee Woon-jae (HLV thủ môn).

Văn Lâm đã chứng tỏ đẳng cấp sau một thập kỷ khoác áo tuyển, với 44 trận trên mọi đấu trường. Đình Triệu là bức tường vững chãi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, khi anh bắt chính 6 trận, giúp đội nhà đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

Trung Kiên được "quy hoạch" là lựa chọn cho tương lai. Thế nhưng, với sự thăng tiến vượt bậc ở U.23 Việt Nam, thủ môn 23 tuổi đã sẵn sàng cho vị trí số một. Trung Kiên đã được ông Kim ướm cho suất bắt chính khi trấn giữ cầu môn trong trận lượt về với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 10.2025). Ngay lập tức, thủ môn của HAGL chứng minh bản lĩnh khi ra vào hợp lý, làm chủ vòng cấm, qua đó sạch lưới ở trận ra mắt.

Đà tiến bộ của Trung Kiên không phải bây giờ mới đến. Thủ môn 23 tuổi đã bắt chính ở HAGL 2 mùa giải với 43 trận. Phong độ ấn tượng của Trung Kiên đã giúp HAGL trụ hạng mùa trước dù sở hữu lực lượng non trẻ bậc nhất giải. Đến mùa này, khi HAGL chật vật, Trung Kiên lại là một trong những gương mặt ổn định nhất.

Trung Kiên đã bắt chính ở trận Việt Nam thắng 1-0 trước Nepal ẢNH: KHẢ HÒA

Việc chơi cho đội bóng có hàng thủ... kém như HAGL đôi khi lại là may mắn của Trung Kiên, khi anh liên tục được mài giũa khả năng phản xạ, phán đoán. Với chiều cao chuẩn "Tây", sải tay dài cùng kỹ thuật bắt bóng chuẩn mực, Trung Kiên đạt tỷ lệ cứu thua tốt và hiếm khi mắc sai lầm.

Bản lĩnh của Trung Kiên còn thể hiện ở tinh thần không buông bỏ. Anh kiên trì bảo vệ cầu môn khi các đồng đội đã "hết pin" ở trận gặp U.23 Trung Quốc.

Những đường chuyền chắc chắn, chuẩn xác dưới áp lực, động tác hô hào đồng đội, ném bóng dứt khoát để châm ngòi phản công ngay sau khi cứu thua, cho thấy Trung Kiên đã "thắng", bởi vượt qua giới hạn của chính mình để tỏa sáng dẫu cái bóng áp lực đè lên cả một tập thể.

Hy vọng sau giọt nước mắt tiếc nuối ở giải U.23 châu Á 2026, Trung Kiên sẽ chiếm vị trí số một. Thủ môn của HAGL đã đạt gần độ chín để cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh.