Lý Đức phải biết lấy thẻ đỏ để tự răn mình

Thẻ đỏ tai hại của trung vệ Lý Đức

U.23 Việt Nam đã dừng bước ở bán kết U.23 châu Á 2026, sau thất bại đậm 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở màn so tài tối 20.1. Thất bại cũng khiến chuỗi thắng của Phạm Lý Đức cùng đồng đội dừng lại ở con số 15.

Sau khi níu chân nhau với tỷ số 0-0 trong hiệp 1, U.23 Trung Quốc bất ngờ tăng tốc. Peng Xiao mở tỷ số phút 47 với pha đánh đầu cận thành, sau đó Xiang Yuwang ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 52 với cú sút xa uy lực.

U.23 Việt Nam bất lực ở trận bán kết với U.23 Trung Quốc ẢNH: TED TRẦN TV

Tấm thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức sau pha phạm lỗi phút 73 cũng khiến cơ hội ngược dòng của U.23 Việt Nam gần như bằng không. U.23 Trung Quốc tận dụng ưu thế hơn người để ghi thêm bàn thứ ba ở phút bù giờ thứ 8 nhờ công Wang Yudong, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Đây là vòng chung kết châu Á thứ... 4 liên tục, U.23 Việt Nam nhận thẻ đỏ. Tại giải đấu năm 2020, trung vệ Đình Trọng bị truất quyền thi đấu ở trận hạ màn vòng bảng với U.23 CHDCND Triều Tiên. 2 năm sau, một cầu thủ khác của CLB Hà Nội, thủ môn Văn Chuẩn, đã bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết với U.23 Ả Rập Xê Út. Đến VCK U.23 châu Á 2024, thẻ đỏ của Mạnh Hưng diễn ra cuối trận tứ kết với U.23 Iraq. Do đó, tấm thẻ đỏ của Lý Đức ở trận gặp U.23 Trung Quốc (20.1) chỉ nối dài chuỗi thống kê buồn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Khi bị thẻ đỏ trước U.23 CHDCND Triều Tiên, Đình Trọng đã có 2 năm "ăn cơm tuyển", từng là trụ cột của HLV Park Hang-seo. Văn Chuẩn là một trong những thủ môn tiềm năng nhất lứa 2001, còn Lý Đức đã khoác áo HAGL đá V-League từ mùa 2024 - 2025, trước khi sang CLB Công an Hà Nội.

Tức là, ngay cả những cầu thủ đã có kinh nghiệm, từng va vấp ở nhiều cấp độ, cũng không tránh được phút giây bốc đồng. Khoảnh khắc đánh nguội tiền đạo Behram Abduweli là ký ức có lẽ Lý Đức phải nhớ kỹ. Sai lầm là chuyện bình thường với bóng đá trẻ, quan trọng là cầu thủ phản ứng ra sao sau cú ngã.

Lý Đức (trái) nhận bài học đắt giá ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rút ra bài học để cứng cỏi và tiến bộ hơn, hay trượt dài trên lộ trình sự nghiệp, đó là lựa chọn của cá nhân Lý Đức. Sự nghiệp trung vệ sinh năm 2003 sẽ không được định hình chỉ bằng một pha đánh nguội, nếu anh thực sự đứng dậy từ nơi vấp ngã để làm dày bản lĩnh.

Hạn chế của Lý Đức

Tài năng của Lý Đức được HLV Kim Sang-sik phát hiện hồi tháng 3.2025, khi anh được gọi lên đội tuyển Việt Nam còn chưa đá trọn vẹn 1 mùa cho HAGL.

Trung vệ từng ăn tập ở Nutifood JMG có lối đá máu lửa, xông xáo, không ngại lao vào điểm nóng như một "đấu sĩ" và tranh chấp tay đôi ấn tượng.

Hình ảnh Lý Đức ăn mừng cuồng nhiệt sau pha cản phá thành công ở hiệp phụ trận tứ kết với U.23 UAE chính là chất nhiệt mà ông Kim luôn kiếm tìm ở cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, một trung vệ mang lối chơi có phần "nóng" như Lý Đức luôn như đồng xu hai mặt. Anh có thể đá rắn, vào bóng chắc để lấn át đối thủ, nhưng việc thường xuyên rời vị trí để truy cản và có phần "máu" tranh chấp như Lý Đức cũng mang đến rủi ro cho hàng thủ. U.23 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn, bởi đã có Hiểu Minh đóng vai trò bao quát, chỉ huy, sẵn sàng bọc lót khoảng trống Lý Đức bỏ lại.

Nhưng, khi Hiểu Minh rời sân vì chấn thương, trung vệ trẻ Đức Anh đã không thay được vai trò của đồng đội. Đức Anh có lối chơi gần giống Lý Đức. Đó hiển nhiên không phải điềm lành với U.23 Việt Nam.

Bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh vững chãi, nhờ những cầu thủ trẻ chưa hoàn hảo nhưng sẵn sàng che lấp hoàn hảo điểm yếu của nhau. Khi một mắt xích gãy đổ, khiếm khuyết những người còn lại lộ ra.

Lý Đức mất kiểm soát trước sức ép của U.23 Trung Quốc. Tấm thẻ đỏ chỉ là quân domino cuối cùng đổ xuống, khi trung vệ 23 tuổi bị bòn rút cạn kiệt sức bền tâm lý. Bài học cay đắng cho Lý Đức, nhưng sẽ rất giá trị, nếu anh biết cách học hỏi để vượt qua.

HLV Kim Sang-sik ở U.23 Việt Nam, hay HLV Alexandre Polking ở CLB Công an Hà Nội, sẽ có nhiều điều để nói với Lý Đức. Một "ngọc thô" chất lượng cần được mài giũa đúng cách. Mà cách mài giũa tốt nhất dù đau đớn nhất, chỉnh là để cầu thủ trẻ tự ngấm từ sai lầm.