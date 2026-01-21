Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 21.1: Không lực Một chở ông Trump phải quay đầu về Mỹ | Bài toán khó cho hàng thủ U.23 Việt Nam
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 21.1: Không lực Một chở ông Trump phải quay đầu về Mỹ | Bài toán khó cho hàng thủ U.23 Việt Nam

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 21.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM yêu cầu không tặng quà tết lãnh đạo; khi nào bão mặt trời mạnh nhất 20 năm đổ bộ;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Không lực Một chở ông Trump đi Davos gặp trục trặc phải quay về đổi máy bay

Sau khoảng một giờ cất cánh đi Thụy Sĩ, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Không lực Một phải quay về căn cứ hỗn hợp Andrews ở Maryland sát Washington D.C để đổi máy bay.

Vụ việc xảy ra cho Không lực Một vào chiều tối 20.1 giờ Mỹ (sáng 21.1 giờ Việt Nam), theo AP, lúc trên đường từ căn cứ hỗn hợp Andrews đi Thụy Sĩ.

Xem nhanh 20h ngày 21.1: Không lực Một chở ông Trump phải quay đầu về Mỹ | Bài toán khó cho hàng thủ U.23 Việt Nam

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cơ trưởng Không lực Một đã quyết định quay đầu máy bay sau khi tổ lái phát hiện "trục trặc nhỏ xảy ra cho hệ thống điện tử trên phi cơ".

Để đảm bảo an toàn tối đa cho Tổng thống Trump và phái đoàn tháp tùng, phi công cho quay đầu máy bay về sân bay xuất phát.

Một nhà báo có mặt trên Không lực Một cho biết đèn trong khoang dành cho báo chí bất ngờ tắt trong thời gian ngắn ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, cơ trưởng không đưa ra bất kỳ giải thích gì. Khoảng nửa giờ sau khi cất cánh, các phóng viên được thông báo máy bay quay đầu.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Sau thất bại trước U.23 Trung Quốc ở bán kết VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam không chỉ chịu tổn thất về tinh thần mà còn đối diện bài toán nhân sự nghiêm trọng trước trận tranh hạng 3 gặp U.23 Hàn Quốc.

Bước ngoặt của trận bán kết đến khá sớm, khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng và buộc phải rời sân ở phút 30. Từ thời điểm đó, hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam xộc xệch thấy rõ, các mảng miếng tổ chức bị ảnh hưởng đáng kể.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Khó khăn càng chồng chất khi trung vệ Lý Đức tiếp tục vắng mặt ở trận tranh hạng 3 do án treo giò. Giống như Hiểu Minh, Lý Đức (1,82 m) là mẫu trung vệ mạnh trong tranh chấp, có khả năng chống bóng bổng và sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công khi cần thiết. Việc cùng lúc thiếu cả 2 trung vệ chủ chốt khiến hàng thủ U.23 Việt Nam suy yếu nghiêm trọng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

