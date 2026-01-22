U.23 Hàn Quốc vẫn xứng danh ‘mãnh hổ châu Á’, U.23 Việt Nam chỉ có 1 con đường…

Sự chênh lệch giữa 2 nền bóng đá

U.23 Hàn Quốc bị truyền thông nước này chỉ trích mạnh sau trận thua U.23 Nhật Bản 0-1 ở bán kết. Cũng trong trận đấu đấy, đội bóng xứ sở kim chi bị ép sân, không kiểm soát bóng tốt bằng đối thủ.

U.23 Hàn Quốc (áo hồng) là đội bóng rất mạnh Ảnh: AFC

Tuy nhiên, đấy là khi U.23 Hàn Quốc thi đấu với U.23 Nhật Bản, đại diện của nền bóng đá số 1 châu Á. Kỹ thuật của cầu thủ Nhật Bản ngày nay đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới, ngay đến các đội tuyển cực mạnh, chơi thiên về kỹ thuật như Brazil hay Tây Ban Nha vẫn có thể bị bóng đá Nhật Bản đánh bại, nên việc các đội bóng Nhật Bản chơi áp đảo trước bất kỳ đối thủ nào tại châu Á cũng là điều đương nhiên.

Còn nếu đem U.23 Hàn Quốc so sánh với U.23 Việt Nam, đội bóng đến từ xứ sở kim chi vẫn mạnh hơn rõ rệt. Cầu thủ U.23 Hàn Quốc vẫn có kỹ thuật cơ bản nhỉnh hơn so với cầu thủ U.23 Việt Nam, thể lực của họ tốt hơn, thể hình của họ cũng hơn hẳn chúng ta.

U.23 Việt Nam từng gặp khó ra sao trước các pha tấn công bóng bổng của U.23 UAE và U.23 Trung Quốc ở tứ kết và bán kết, thì có thể tiếp tục khó khăn như thế ở trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc. Vấn đề của chúng ta là sau khi biết được điểm mạnh của đối thủ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ làm gì để đối phó?

Thay đổi sơ đồ phòng ngự, thay đổi cách tiếp cận trận đấu?

Trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m) khả năng cao sẽ được sử dụng trong trận đấu sắp diễn ra, thay thế cho các trung vệ Lý Đức (bị treo giò) và Hiểu Minh (chấn thương). Hy vọng Lê Văn Hà sẽ chống bóng bổng tốt như Hiểu Minh từng thực hiện, giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tăng cường khả năng đánh chặn các tình huống không chiến từ phía đối thủ.

U.23 Việt Nam phải tiếp tục chú ý đến các tình huống chống bóng bổng ở trận gặp U.23 Hàn Quốc Ảnh: TED Trần

Chúng ta sẽ đá phòng ngự phản công, bởi nếu đôi công với U.23 Hàn Quốc, chắc chắn cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ không đủ thể lực và tốc độ để chơi nhanh từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, việc chơi phòng ngự với bao nhiêu hậu vệ, trong đó có bao nhiêu trung vệ và bao nhiêu hậu vệ biên là điều mà HLV King Sang-sik sẽ tính kỹ.

Trung vệ còn lại trong danh sách U.23 Việt Nam là Đức Anh thể hiện chưa tốt ở trận đấu với U.23 Trung Quốc, sau khi Đức Anh vào sân thay Hiểu Minh từ phút 30. Thể hình hạn chế của cầu thủ này (1,75 m) khiến anh quá bất lợi trong các pha tranh chấp bóng bổng. Có thể, HLV Kim Sang-sik sẽ kéo Đức Anh lệch hẳn sang trái, thi đấu trong vai trò của 1 hậu vệ cánh trái. Thay vì chơi với sơ đồ có 3 trung vệ, chúng ta chỉ thi đấu với 2 trung vệ, nhưng sẽ tăng số lượng người thi đấu ở 2 biên: Hậu vệ trái Đức Anh có thể hỗ trợ cho tiền vệ trái Khuất Văn Khang, còn Minh Phúc và Lê Phát sẽ hỗ trợ cho nhau tốt hơn bên phía cánh phải.

Việc thi đấu với 2 trung vệ, tăng số cầu thủ thi đấu ở 2 biên là lối chơi mà HLV Kim Sang-sik đã sử dụng ở nửa sau trận bán kết với U.23 Trung Quốc, vừa tăng sự cơ động trong các pha phản công, vừa hạn chế các quả tạt bóng từ biên của đối thủ. Nhiệm vụ bảo vệ khu vực trung lộ, bảo vệ các trung vệ, khi đó sẽ được hỗ trợ thêm của các tiền vệ trung tâm, như Thái Sơn, Xuân Bắc, Công Phương.

Đá với đội bóng rất mạnh U.23 Hàn Quốc, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ quay về với triết lý an toàn là trên hết, muốn giành chiến thắng trước tiên phải không thua. U.23 Việt Nam sẽ có thay đổi, hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra làn gió mới cho toàn đội ở trận cuối cùng của chúng ta tại giải năm nay!