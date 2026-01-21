U.23 Việt Nam thiếu 2 trung vệ trụ cột, làm gì để vượt qua U.23 Hàn Quốc?

Tìm phương án khắc phục điểm yếu chống bóng bổng

Một chi tiết không khó để nhận ra, đó là từ thời điểm trung vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng, buộc phải rời sân ở phút 30 trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, toàn bộ đội hình của U.23 Việt Nam xộc xệch thấy rõ.

Lý Đức (bìa trái) và Hiểu Minh (số 4) vắng mặt trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc ngày 23.1

Trung vệ Lý Đức bị treo giò ở trận tranh hạng 3 Ảnh: TED Trần

U.23 Việt Nam từ thời điểm mất Hiểu Minh không chỉ suy yếu hàng phòng ngự, mà còn suy yếu luôn ở khả năng tranh chấp tay đôi, lẫn thiếu phương án tấn công trong các tình huống được hưởng các quả đá phạt góc. Điều này xuất phát từ chỗ Hiểu Minh (1,84 m) là cầu thủ có thể hình tốt nhất bên phía U.23 Việt Nam (không tính thủ môn Trần Trung Kiên), chơi bóng bổng tốt nhất.

Giờ, vắng thêm trung vệ Lý Đức do án treo giò, đội tuyển U.23 Việt Nam càng khó khăn hơn gấp bội. Giống như Hiểu Minh, Lý Đức (1,82 m) cũng là cầu thủ tranh chấp tay đôi tốt ở đội tuyển U.23 Việt Nam, có khả năng chống bóng bổng và lên tham gia tấn công khá.

Việc tìm người lấp chỗ trống của 2 cầu thủ nói trên là nhiệm vụ cấp bách dành cho HLV Kim Sang-sik. Trong tay ông Kim còn 2 trung vệ dự phòng tại giải năm nay, gồm Nguyễn Đức Anh (1,75 m) và Lê Văn Hà (1,84 m). Đức Anh và Văn Hà không nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Hiểu Minh và Lý Đức. Tuy nhiên, có lẽ vị HLV người Hàn Quốc không còn phương án nào tốt hơn. Với riêng Lê Văn Hà, hy vọng cầu thủ này sẽ tranh bóng bổng tốt.

Tìm lối chơi phù hợp và hồi phục tinh thần

Về lối chơi, U.23 Việt Nam phải chơi chặt chẽ hơn so với trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc. Đối đầu với U.23 Hàn Quốc, đội bóng của HLV Kim Sang-sik gần như phải chơi phòng ngự phản công. Chúng ta phải tranh chấp tốt hơn so với trận đấu với U.23 Trung Quốc, chống bóng bổng tốt hơn, đồng thời chờ cơ hội trong các tình huống phản công.

U.23 Việt Nam cần sớm khôi phục tinh thần Ảnh: TED Trần

Khác với trận đấu gặp U.23 Trung Quốc, ở trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc, có thể tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ được sử dụng ngay từ đầu, nhằm tận dụng khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ này, tạo được áp lực nhất định lên hàng thủ của U.23 Hàn Quốc. Việc này là nhằm tránh cho đối thủ thoải mái dâng cao đội hình, qua đó họ sẽ dễ dàng đẩy cao tốc độ tấn công bên phần sân của U.23 Việt Nam.

Việc quan trọng tiếp theo là các cầu thủ U.23 Việt Nam cần khôi phục tinh thần sau trận thua vừa diễn ra. Nhiệm vụ của chúng ta tại giải U.23 châu Á năm nay chưa kết thúc, các cầu thủ còn 1 trận đấu nữa để tìm kiếm huy chương ở sân chơi châu lục. Nếu không có tinh thần tốt, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik sẽ càng gặp nhiều khó khăn trước đội bóng mạnh U.23 Hàn Quốc.