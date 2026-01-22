Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Huỳnh Đức trúng tuyển Học viện HAGL

Thu Bồn
Thu Bồn
22/01/2026 12:10 GMT+7

Học viện LPBank HAGL vừa chính thức công bố danh sách 24 học viên nhí xuất sắc nhất trúng tuyển vào khóa đào tạo mới. Trong số hàng trăm thí sinh, cái tên Lê Huỳnh Đức đến từ đơn vị Trung tâm Bóng đá Văn Tâm Đồng Nai đã gây ấn tượng mạnh và chính thức ghi tên mình vào lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam.

24 tài năng được lựa chọn từ 500 thí sinh

Để giành được tấm vé vào Học viện HAGL, Lê Huỳnh Đức cùng các đồng đội đã phải vượt qua cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt với gần 500 thí sinh. Các cầu thủ nhí đã trải qua một quy trình tuyển chọn chuyên nghiệp gồm 2 ngày thi đấu từ vòng bảng đến loại trực tiếp, cùng 3 ngày chấm điểm chuyên môn nghiêm túc và khách quan từ đội ngũ tuyển trạch.

Khi chính thức gia nhập "lò đào tạo" của đội bóng phố núi, Lê Huỳnh Đức và các học viên khóa mới sẽ bắt đầu hành trình 7 năm đào tạo. Tại đây, các em sẽ được chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa việc huấn luyện chuyên môn bóng đá chuyên nghiệp và học tập văn hóa bài bản.

Lê Huỳnh Đức trúng tuyển Học viện HAGL- Ảnh 1.

24 cầu thủ nhí trúng tuyển Học viện HAGL

ẢNH: HAGL

Danh sách đầy đủ 24 học viên trúng tuyển:

Trần Phúc Khang, Đỗ Đức Khiêm, Nguyễn Phi (TTBĐ Hiệp Bình Chánh), Phan Bảo Lâm, Đào Văn Anh Quốc, Bùi Trần Bảo Trí (TTBĐ VES Xuân Hằng 1), Hoàng Văn Minh, Lữ Văn Chiến, Lương Thái Sơn (TTBĐ Duy Tân Quảng Ngãi), Phan Gia Khang, Lê Minh Phát, Nguyễn Đăng Khoa (TTBĐ Anh Phúc), Lê Đỗ Tuấn Anh, Phạm Thái An (TTBĐ Quốc Vương), Nguyễn Hoàng Phúc (Liên quân Gia Lai 4), Nguyễn Duy Khang, Y Si Môn Nie, Hồ Bảo Nguyên (TTBĐ Krông Pắc), Huỳnh Lê Minh Huy (TTBĐ MFC - Bình Dương), Nguyễn Minh Cường (TTBĐ F'Saigon), Trang Thành Thiên (TTBĐ Búp Măng Non), Lê Huỳnh Đức (TTBĐ Văn Tâm Đồng Nai), Nguyễn Thanh Thuận (Liên quân Gia Lai 3), Nguyễn Hữu Khánh Minh (TTBĐ CFF).

Việc tuyển chọn những gương mặt tiềm năng như Lê Huỳnh Đức là góp phần chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Hy vọng trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp của LPBank HAGL, các cầu thủ nhí sẽ sớm trưởng thành và trở thành những ngôi sao sáng của bóng đá nước nhà.

Khám phá thêm chủ đề

