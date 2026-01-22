U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam sẽ tự tin nhập cuộc như 4 trận đầu tiên

Điềm mấu chốt mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như tạo lòng tin mỗi ngày một lớn cho hành trình vòng chung kết U.23 châu Á trong các trận vừa qua, chính là thái độ nhập cuộc không e dè, không sợ hãi, không hề tỏ ra lép vế trước những đối thủ được xem là "cửa trên". Từ những trận gặp U.23 Jordan, Ả Rập Xê Út hay kể cả UAE, thế trận thì chúng ta không quá vượt trội so với đối thủ nhưng dấu ấn lớn nhất chính là cách chơi quá tự tin của U.23 Việt Nam. Thầy trò ông Kim Sang-sik đã thổi bùng ngọn lửa đam mê và niềm tự hào rất lớn cho người xem bằng sự chủ động một cách trọn vẹn lối chơi của mình.

Thanh Phúc và Đình Bắc sẽ truyền cảm hứng cho lối đá toàn đội ẢNH: VFF

Xuyên suốt các trận đấu này, U.23 Việt Nam vẫn luôn đề cao sự an toàn là chính, nhưng đã chơi rất nhịp nhàng với đội hình rất gần nhau, hỗ trợ trong từng pha bóng và sẵn sàng biến không gian kiểm soát bóng thành những vũ điệu của chính mình. Cách chơi đó đã phát huy tốt kỹ năng khéo léo của các tuyển thủ Việt Nam đồng thời làm hạn chế khả năng xoay trở của đối thủ.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

Xem cách mà U.23 Việt Nam chia cắt được các tuyến của các đội bóng Tây Á hay Trung Á một cách dễ dàng, biến họ trở nên ngờ nghệch, lúng túng, không phối hợp được, thực sự là niềm hạnh phúc lớn.

Đội trưởng Khuất Văn Khang hãy phát huy hơn nữa những cú đá phạt ẢNH: VFF

Lẽ ra chúng ta có thể duy trì cách chơi đó nếu thể lực được hồi phục tốt hơn, đội hình không bị sứt mẻ do có vài vị trí chủ chốt tiềm ẩn chấn thương và có được những vị trí thay thế đủ giữ được sự ổn định trong đội hình. Thật không may khi điều này lại đến ở trận gặp Trung Quốc trong bối cảnh dù tinh thần lên cao nhưng áp lực bước ra sân trong điều kiện đôi chân không còn khỏe khoắn là rất lớn. Chính vì không còn đủ lực để triển khai lối đá cộng với cách U.23 Trung Quốc vận dụng đúng cách chơi của mình để đánh úp, khiến U.23 Việt Nam bị "trói" không phát huy được khả năng kiểm soát bóng.

Thái Sơn với vai trò giữ nhịp rất quan trọng cho trận gặp Hàn Quốc ẢNH: VFF

Đó là bài học lớn và cũng là cách để chúng ta thấy rằng, những gì đã qua hay gác lại và quan trọng là phải tập trung thật tốt cho trận gặp Hàn Quốc. Lực có thể thua, đội hình có thể không còn toàn vẹn, nhưng ý chí, nghị lực và những gì đã làm được ở 4 trận đầu tiên cần phải được phát huy. Hơn lúc nào hết Đình Bắc và đồng đội hãy chơi một trận thật tưng bừng, mạnh mẽ và chiến đấu thật kiên cường. Vì chỉ có vậy cho dù kết quả là thế nào thì đó cũng là cách 'chuộc lội" tốt nhất sau thất bại ở bán kết, đồng thời cũng sẽ làm người hâm mộ tự hào hơn nữa với tập thể tài năng đã để lại ấn tượng lẫy lừng này.

Xuân Bắc cũng cần chơi mạnh mẽ hơn để làm tuyến giữa đủ sức đánh bại Hàn Quốc ẢNH: VFF

Cho dù Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng chúng ta từng chơi thế nào trước các đối thủ lớn thì hãy nên thấm nhuần quyết tâm không bao giờ bị khuất phục.

Họ có thể áp đặt hay gây sức ép để khống chế cục diện, nhưng nếu U.23 bình tĩnh, phấn chấn, có một tâm lý thật tốt thì vẫn có thể mang lại những pha dàn xếp đỉnh cao, những màn gây sốc ngoạn mục và các cơ hội đủ làm khó đội bóng đến từ xứ sở kim chi. Chỉ cần vậy thì U.23 Việt Nam có thể làm cho Hàn Quốc trở nên lúng túng, vụng về rồi biến thành nỗi sợ hãi ở trận tranh hạng ba này.

Mong thay U.23 Việt Nam tìm lại được niềm vui thế này ẢNH: VFF

Để làm được điều đó, quan trọng là hãy mạnh dạn chơi với những gì đã có, cần có sự chuẩn bị về tâm lý, về đấu pháp và về đánh giá thế trận trên sân để có những quyết định thật nhanh và sáng suốt. U.23 Việt Nam cần có một nguồn thể lực sẵn sàng đua tranh tốc độ với đối thủ giàu sức mạnh hơn mình, cho đến các liệu pháp tâm lý làm cho cầu thủ không chỉ có trạng thái hăng hái mà chẳng hề có sự e ngại nào trước một đội bóng từng vô địch U.23 châu Á năm 2020. Làm được vậy thì đó chính là dấu ấn dữ dội của HLV Kim Sang-sik trước đội bóng quê hương của mình, giúp U.23 Việt Nam chơi thăng hoa, thể hiện một cách hoàn hảo nhất các phẩm chất của mình, truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ để chia tay vòng chung kết giải U.23 châu Á một cách xứng đáng nhất.

Trận đấu với U.23 Hàn Quốc diễn ra vào 22 giờ ngày 23.1. U.23 Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay QR 984, hạ cánh lúc 19 giờ 45 (tại ga quốc tế sân bay Nội Bài).