U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba để đời trước U.23 Hàn Quốc

U.23 Việt Nam không cần phải... xin lỗi

Những lời xin lỗi, bức tâm thư từ các tuyển thủ U.23 Việt Nam là điều được đọng lại và lan tỏa nhiều nhất sau thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết U.23 châu Á 2026.

Dù vậy, cần nhìn nhận sòng phẳng: U.23 Việt Nam không cần phải xin lỗi. Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình.



Đến những đội bóng mạnh nhất thế giới như Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City hay Bayern Munich còn từng thua những trận chẳng ai lý giải nổi, thì chuyện lớp trẻ còn non kinh nghiệm của U.23 Việt Nam đã gục ngã trong một trận đấu chỉ là... muối bỏ bể.

U.23 Việt Nam phải học cách đứng dậy sau thất bại ẢNH: TED TRẦN TV

Ngoại trừ Nhật Bản hay Hàn Quốc, có lẽ chẳng đội nào phải xin lỗi nếu hụt tấm vé đá chung kết U.23 châu Á. U.23 Việt Nam đã bước qua hành trình đẹp. 15 trận thắng ở các giải chính thức (9 trận sạch lưới), đánh bại các đội đến từ Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, Tây Á, loại 3 đội chủ nhà, vô địch 2 giải và vào bán kết giải còn lại, đó là chuỗi thành tích đủ nhiều để chứng minh lứa U.23 của HLV Kim Sang-sik là thế lực thực thụ.

Trước trận bán kết với U.23 Trung Quốc, chính U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn. Đó là tâm thế mà Đình Bắc cùng đồng đội đã chiến đấu để giành giật bằng mồ hôi và nước mắt.

Thế nhưng, trong bóng đá, đạt đến thành công (dù ngắn hay dài hạn) chỉ là bước đi đầu tiên. Tại sao có những cầu thủ trẻ chơi rất hay, nhưng gục ngã ở tuổi trưởng thành? Hay, có những cầu thủ từng bị "chôn" dưới vũng lầy thất bại, rồi rũ bùn đứng dậy sáng lòa để tỏa sáng?

Mấu chốt là cách ứng xử với thất bại. Đứng dậy rồi bước tiếp, hay chìm đắm trong nỗi buồn rồi trượt dài, đó là lựa chọn định hình thế giới quan và tương lai của từng cầu thủ.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

May mắn là, U.23 Việt Nam chưa về nước ngay sau trận thua U.23 Trung Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc (22 giờ ngày 23.1).

Trận đấu này là cơ hội để người hâm mộ nhìn nhận U.23 Việt Nam ứng xử với thất bại thế nào, rằng những bài học U.23 Trung Quốc để lại, học trò ông Kim có thể "ngấm" đến đâu.

Phải chơi hết mình

"Nếu có thua, đó cũng phải là thất bại đẹp đẽ nhất", đó là khẩu hiệu nổi tiếng của HLV Jurgen Klopp, trước thềm trận bán kết lượt về giữa Liverpool và Barcelona (bán kết Champions League 2018 - 2019).

HLV Kim Sang-sik đã xây dựng tập thể thiện chiến ẢNH: TED TRẦN TV

Liverpool thua đậm 0-3 trên sân Camp Nou ở lượt đi. Chưa có đội nào thua cách biệt ba bàn ở bán kết Champions League có thể ngược dòng. Klopp hiểu rõ điều đó. Ông cho phép học trò thua, nhưng phải thua theo cách đáng xem nhất. Tức là, có thua cũng phải... đáng mặt.

Liverpool đã làm nên lịch sử khi thắng ngược 4-0 để vào chung kết. Sadio Mane cùng đồng đội tràn lên như "thủy triều đỏ" cuốn phăng đối thủ, dù đứng trước nhiệm vụ bất khả thi.

Xét trên mọi khía cạnh, U.23 Việt Nam khó thắng trận tranh hạng ba. Ở vòng chung kết châu Á, U.23 Việt Nam từng gặp U.23 Hàn Quốc hai lần, với một hòa (1-1 năm 2022) và một thua (1-2 năm 2018). U.23 Hàn Quốc đang sa sút, khi bị loại ở bán kết giải này và tứ kết giải trước, nhưng nên nhớ, cái "xuống" của đối thủ cũng ngang bằng về thành tích với cái "lên" của chúng ta.

Bóng đá trẻ Hàn Quốc vẫn đẳng cấp, với những cầu thủ toàn diện về thể hình, kỹ chiến thuật, được mài giũa ở K-League.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ bằng lực lượng sứt mẻ. Hiểu Minh chấn thương nặng, Lý Đức bị treo giò, đồng nghĩa "đinh ba" phòng ngự chỉ còn Nhật Minh. Cả hai trung vệ dự bị Đức Anh và Văn Hà khó thay thế vai trò đàn anh. Minh chứng là Đức Anh bị thay ra sau 30 phút bán kết, còn Văn Hà thậm chí... không được đăng ký đá SEA Games.

U.23 Việt Nam sẽ đá hết mình trước U.23 Hàn Quốc ẢNH: TED TRẦN TV

Trên hàng công, Đình Bắc vẫn thi đấu với đôi chân đau nhức, Lê Phát bộc lộ vấn đề tâm lý, còn Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang... dường như xuống sức khi phải cày ải liên tục 2 tháng qua.

U.23 Việt Nam có nguy cơ thua U.23 Hàn Quốc, nhưng ngay cả khi bại trận, học trò HLV Kim Sang-sik vẫn có quyền chọn cách thua.

Hãy đá bằng sự điềm tĩnh, khôn ngoan, biết mình biết người, có thể lùi về giữ trận địa phòng ngự, nhưng sẵn sàng cầm bóng chơi theo cách của mình như đã từng thể hiện ở 15 trận trước đó.

Một trận đấu sòng phẳng "ra trò" trước thế lực châu Á sẽ như lời chia tay trọn vẹn mà thầy trò Kim Sang-sik để lại.

U.23 Việt Nam xứng đáng với đoạn kết đẹp, để bước sang chương mới hứa hẹn hơn.