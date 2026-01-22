U.23 Việt Nam chứng minh xong năng lực, được ‘thăng cấp' lên đội tuyển đấu Malaysia

Hành trình U.23 Việt Nam chưa dừng lại

U.23 Việt Nam đã để lỡ tấm vé đá chung kết U.23 châu Á 2026 sau thất bại trước U.23 Trung Quốc, nhưng với lứa cầu thủ tài năng đã chứng tỏ năng lực sau 15 chiến thắng liên tiếp của HLV Kim Sang-sik, đây thuần túy chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, nhằm sạc năng lượng cho hành trình tiếp theo.

Bởi lẽ, với các cầu thủ trẻ, sân chơi U.23 châu Á là cột mốc cuối cùng của giải trẻ, song là cửa ngõ đầu tiên mở ra con đường thông hành đến các giải đấu của ngưỡng tuổi trưởng thành.

U.23 Việt Nam rũ bùn đứng dậy ẢNH: TED TRẦN TV

8 năm trước, thế hệ vàng của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh... đã tận dụng kỳ tích Thường Châu để tiến lên trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam, thiết lập hàng loạt cột mốc như vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo chỉ cần một giải đấu để nhìn thấu năng lực học trò, rồi khi thời điểm chín muồi xuất hiện (lứa cũ rệu rã, lứa mới sẵn sàng), cuộc chuyển giao thế hệ đã xuất hiện, mang đến giai đoạn vàng son cho bóng đá Việt Nam. Bánh xe lịch sử lặp lại, khi nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu xuống sức, đòi hỏi cần luồng gió mới thay thế nhằm nâng cấp lối chơi. HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ với Báo Thanh Niên, rằng ông đã hình dung xong những gương mặt U.23 đủ giỏi để lên tuyển. Vấn đề chỉ là thời điểm.

HLV Kim Sang-sik đã chứng minh, ông có thể xây dựng tập thể đá pressing tốc độ, kiểm soát và luân chuyển bóng tuần tự để chơi ngang ngửa với những đội mạnh châu Á, chỉ cần có cầu thủ đủ phù hợp.

Tất nhiên, thành công ở giải trẻ chỉ là điều kiện cần, bởi khoảng cách từ sân chơi U.23 đến đội tuyển quốc gia rất lớn. Không phải cứ đôn lứa U.23 lên tuyển là gặt hái thành công tức thì.

Đình Bắc sẽ đá cặp bên cạnh Xuân Son? ẢNH: TED TRẦN TV

Đình Bắc, Xuân Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên... cần được đan cài khéo léo với thế hệ trụ cột, cùng các nhân tố nhập tịch, Việt kiều để tạo nên đội tuyển Việt Nam đa sắc, hội tụ năng lượng đổi mới lẫn kinh nghiệm dạn dày.

Bài kiểm tra đầu tiên: Malaysia

HLV Park Hang-seo đã chuyển giao thế hệ thành công cho lứa U.23 Việt Nam 8 năm trước tại AFF Cup. Song, không nhiều người biết, điểm khởi đầu cho quá trình "thay máu" không phải là giải Đông Nam Á, mà là trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan vào tháng 3.2018.

Với 7 gương mặt về nhì tại Thường Châu gồm Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải và Công Phượng, đội tuyển Việt Nam đã cầm hòa 1-1 trước Jordan để đến Asian Cup 2019 với thành tích bất bại vòng loại.

Nhiều điểm trùng hợp xuất hiện sau 8 năm, như đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị đá trận hạ màn vòng loại Asian Cup với đội nhất bảng vào tháng 3, sau khi gây tiếng vang ở giải U.23 châu Á.

Với việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối giả mạo giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, chuyện đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận gặp Nepal và Việt Nam (lượt một và hai) tại vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam có thua Malaysia lượt cuối vẫn hiển nhiên giành vé đá Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở màn tái đấu? ẢNH: NGỌC LINH

Tất nhiên, thầy trò Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu chiến thắng để khởi đầu năm 2026 suôn sẻ, tiếp thêm năng lượng cho trọng tâm AFF Cup diễn ra vào tháng 7 năm nay.

Dù vậy, khi "tảng đá" thành tích đã được gỡ khỏi đôi vai, đây là thời cơ hoàn hảo để lứa U.23 xuất hiện tại đội tuyển Việt Nam, như thế hệ đàn anh 8 năm trước, để thắp lên niềm tin rằng khi trẻ chuẩn bị già, măng đã kịp mọc.

Thực tế, HLV Kim Sang-sik từng đôn đồng loạt nhiều gương mặt U.23 như Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Đình Bắc, Xuân Bắc, Phi Hoàng... lên tuyển hồi tháng 10.2026, ở trận gặp Nepal. Song, đó chỉ thuần túy là cuộc thử nghiệm, khi đối thủ quá yếu.

Còn hiện tại, vị thế của U.23 Việt Nam đã khác. Không còn là những gương mặt lên tuyển đôi lần để học hỏi, mà xuất hiện để cạnh tranh, để được đặt vào vị trí nòng cốt. Mọi cuộc cách tân đều cần điểm khởi đầu, với chiến lược dùng người xen kẽ hợp lý.

Với "dòng máu" U.23, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn. Đánh bại Malaysia để kiến thiết chu kỳ thành công mới, có thể lắm chứ!