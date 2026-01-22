Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu trên xe tải

Bá Cường
Bá Cường
22/01/2026 18:06 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, thu giữ 15.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ trên xe tải.

Ngày 22.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ái Tử phát hiện và thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu.

Quảng Trị: Thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu trên ô tô tải- Ảnh 1.

Số thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng thu giữ

ẢNH: B.H

Trước đó, vào ngày 21.1, lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Ái Tử đã phát hiện tại Km 01+800 xe tải BS 49C - 044.44 do M.L.Đ (35 tuổi, ở P.Quảng Trị) đang điều khiển, dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 15.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện, vụ vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

