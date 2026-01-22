Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ hơn 1 tấn pháo lậu

Minh Hải
Minh Hải
22/01/2026 14:31 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa bắt quả tang nghi phạm Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon (quốc tịch Lào) vận chuyển hơn 1 tấn pháo từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thanh Hóa) đang tạm giữ nghi phạm Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon (41 tuổi, ngụ bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) cùng tang vật để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Bộ đội biên phòng thanh hóa bắt giữ người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo trái phép - Ảnh 1.

Nghi phạm Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon (đứng giữa)

ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THANH HÓA

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 ngày 21.1, lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc cùng với lực lượng của các phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Bát Mọt bắt quả tang Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon điều khiển xe tải biển số Lào, chở hàng cấm vào nội địa tại khu vực bản thôn Khẹo (xã Bát Mọt), cách mốc quốc giới 353 khoảng 30 m về phía Việt Nam.

Tại chỗ, lực lượng biên phòng phát hiện trên xe của Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon đang chở trái phép hơn 1 tấn pháo hoa nổ. Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon khai nhận số pháo được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.

Đồn biên phòng Bát Mọt đang tạm giữ Chăn Khon Sụ Văn Nạ Phon cùng tang vật để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, cận tết Nguyên đán, tình hình sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có diễn biến phúc tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Cuối tháng 12.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Nhung (29 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh), Lê Hữu Khiêm (20 tuổi, ngụ xã Long Phụng, Quảng Ngãi) và Vũ Trường Giang (41 tuổi, ngụ P.Nam Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Trong vụ án này, công an thu giữ hơn 500 kg pháo nổ và pháo hoa nổ các loại.

Tiếp đó, ngày 3.1, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Đoàn Công Sơn (35 tuổi, ngụ xã Quảng Bình, Thanh Hóa), Lê Hữu Hùng (35 tuổi, ngụ xã Yên Thọ, Thanh Hóa) và Võ Minh (44 tuổi, ngụ Quảng Trị) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép. Vụ án này lực lượng công an thu giữ gần 300 kg pháo.

Mới đây nhất, ngày 15.1, Công an xã Hoằng Tiến bắt giữ Nguyễn Văn Lĩnh (35 tuổi), Lê Văn Đăng (34 tuổi) và Lê Văn Đạt (29 tuổi; em trai Lê Văn Đăng), cùng ngụ xã Hoằng Tiến, để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ. Lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 17 kg pháo nổ; khoảng 30 kg các loại chất bột tạo màu, hạt tạo màu dùng để làm pháo; 50 kg ống pháo bằng giấy…

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12.2025 đến ngày 14.1, riêng lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 vụ, 9 nghi phạm có hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ các loại.

Xem thêm bình luận