Thời sự

Từ cuộc gọi lạ, nhận vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ rồi bị bắt giữa rừng

Khánh Lâm
Khánh Lâm
30/10/2025 18:12 GMT+7

Từ một cuộc gọi điện, Dương Văn Phi lái xe máy len lỏi qua đường mòn Ia Nan (Gia Lai) để chở hàng thuê, rồi bị bắt quả tang khi vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ giữa rừng biên giới.

Ngày 30.10, Đồn biên phòng Ia Nan (Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép bị phát hiện trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ cuộc gọi lạ, nhận vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ rồi bị bắt giữa rừng - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng Gia Lai bắt quả tang vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

ẢNH: KHÁNH LÂM

Chiều 28.10, trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực đường mòn làng Sơn (xã Ia Nan), lực lượng Đồn biên phòng Ia Nan phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Gia Lai và Công an xã Ia Nan phát hiện một người điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở hai bao tải trắng có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai bao tải có 48 hộp pháo hoa nổ, kích thước 16,5 x 16,5 x 10 cm, bên ngoài in ký hiệu KS4-4911, tổng trọng lượng 83 kg. Người điều khiển được xác định là Dương Văn Phi (24 tuổi, ở xã Ia Nan).

Lời khai bất ngờ: "Chỉ chở hàng thuê, mỗi chuyến 1 triệu đồng"

Tại cơ quan chức năng, Dương Văn Phi khai nhận được cuộc gọi từ một người tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) lúc 15 giờ cùng ngày. Hùng hỏi: "Có đi làm không?". Hiểu ý là đi chở pháo như hai lần trước, Phi đồng ý ngay vì đang cần tiền. Trước đó, Phi đã chở hàng cho Hùng 2 chuyến, mỗi chuyến được trả 1 triệu đồng.

Hùng dặn Phi thay đồ, chạy xe đến khu vực K3 cũ, gần vườn khoai lang để nhận hàng. Khoảng 15 phút sau, Phi gặp Hùng, được đưa tiền (không rõ bao nhiêu) và dặn "khi gần tới biên giới thì gọi lại để giao tiền cho người bán pháo, đếm đủ thì đi".

Từ cuộc gọi lạ, nhận vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ rồi bị bắt giữa rừng - Ảnh 2.

Dương Văn Phi bị bắt quả tang vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ giữa rừng biên giới

ẢNH: KHÁNH LÂM

Sau khi nhận tiền, Phi chạy xe theo đường mòn qua rừng, đến một căn nhà lợp tôn gần lô cao su thì gặp một người đàn ông, nghi là người Campuchia, nói được tiếng Việt. Người này giao hai bao "xác rắn" màu trắng. Một bao chứa 30 hộp pháo hoa nổ, bao còn lại 18 hộp. Sau khi kiểm tiền, người này cho phép Phi chở hàng đi.

Phi chất hai bao pháo lên xe máy, men theo đường mòn trở về. Tuy nhiên, khi đi đến gần Trạm K3 cũ của Đồn biên phòng Ia Nan, Phi bị lực lượng chức năng phục kích, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

