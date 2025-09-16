Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Chủ quán phở và 16 người bị truy tố vì bắn pháo hoa, nhảy múa giữa QL1

Thanh Quân
Thanh Quân
16/09/2025 20:29 GMT+7

Một chủ quán phở và 16 người ở Đồng Tháp vừa bị truy tố vì tổ chức bắn pháo hoa và nhảy múa trên quốc lộ.

Ngày 16.9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Khoa (31 tuổi, thường trú Tây Ninh) cùng 16 bị can khác, về tội "gây rối trật tự công cộng".

Chủ quán phở và 16 người bị truy tố vì bắn pháo hoa, nhảy múa giữa QL1- Ảnh 1.

Nhóm người bắn pháo hoa và nhảy múa trên quốc lộ

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo cáo trạng, Khoa thuê mặt bằng cạnh QL1 (khu phố Mỹ Thuận, P.Nhị Mỹ, TX.Cai Lậy, Tiền Giang cũ) để mở quán phở. Ngày 9.1.2025, Khoa tổ chức sinh nhật, dựng rạp, sân khấu, thuê dàn nhạc công suất lớn. Buổi tiệc có khoảng 200 khách, chủ yếu thanh thiếu niên, trong đó nhiều người từng có tiền án, tiền sự.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi một số khách ra ven QL1 ca hát, nhảy múa, 1 bị can trong nhóm Khoa lấy 5 hộp pháo hoa (mỗi hộp 49 ống) đặt trên dải phân cách rồi đốt. Khi pháo hoa phát sáng, khoảng 20 – 30 người lao ra giữa đường, hò hét, nhảy múa, chặn xe, quay phim chụp ảnh, làm ách tắc giao thông cục bộ trong khoảng 10 phút.

Công an P.Nhị Mỹ có mặt, yêu cầu giải tán thì đám đông mới rời đi. VKS xác định đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, tất cả các bị can bị truy tố là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

