Thời sự

Gia Lai: Yêu cầu FLC tăng cường bảo vệ rừng thông cổ thụ Đăk Đoa

Trần Hiếu
Trần Hiếu
30/10/2025 11:59 GMT+7

Trước tình trạng khai thác trái phép rừng thông cổ thụ ngày càng nghiêm trọng, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo khẩn Tập đoàn FLC và chính quyền địa phương triển khai ngay biện pháp bảo vệ.

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan, và yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tăng cường công tác bảo vệ rừng thông cổ thụ trên địa bàn xã Đăk Đoa.

Khu vực rừng thông cổ thụ có dáng bonsai tại xã Đăk Đoa nhiều năm nay bị khai thác trái phép. Nhiều gốc thông bị đào lên, sau đó đưa ra bên ngoài bán cho những người kinh doanh cây cảnh hoặc chơi cây bonsai.

Rừng thông này được giao cho UBND xã Đăk Đoa quản lý. Một phần diện tích đã được giao cho Tập đoàn FLC thực hiện Dự án sân golf Đăk Đoa. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ từ vài năm nay. Khu vực rừng thông này bị "chảy máu" do nạn đào trộm và kẻ xấu cạo vỏ thông khiến số lượng thông hao hụt không nhỏ. Ngoài ra, trong quá trình di thực cây thông của FLC, nhiều cây đã bị chết.

Gia Lai: Yêu cầu FLC tăng cường bảo vệ rừng thông cổ thụ Đăk Đoa - Ảnh 1.

Nhiều cây thông cổ thụ có dáng thế đẹp bị đào bới, di thực trái phép

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước tình trạng rừng thông bị xâm hại trong thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Tập đoàn FLC thực hiện nghiêm các cam kết khi triển khai dự án sân golf, đồng thời có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thông thuộc phạm vi dự án. Doanh nghiệp phải khẩn trương đưa ra giải pháp và triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn tình trạng xâm hại rừng.

Chính quyền tỉnh giao UBND xã Đăk Đoa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Công an tỉnh Gia Lai xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp trộm cắp, mua bán, vận chuyển cây thông trái phép.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi trộm cắp cây thông.

