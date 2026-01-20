Hiểm họa từ pháo nổ, mối đe dọa sức khỏe học đường dịp Tết Nguyên đán

Chiều 19.1.2026, tại Trường THCS Tây Sơn (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), Chi đoàn Công an P.Hòa Cường phối hợp Chi đoàn Báo Thanh Niên Văn phòng Duyên hải miền Trung, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng và nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời cảnh báo y tế về những tai nạn nghiêm trọng do tự chế pháo nổ trong lứa tuổi học sinh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hiểm họa từ pháo nổ, mối đe dọa sức khỏe học đường dịp Tết Nguyên đán

Hoạt động này nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Công an P. Hòa Cường và hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Tết Nguyên đán. Phát biểu tại buổi tuyên truyền với sự tham gia của gần 2.000 học sinh, đại úy Hoàng Nguyễn Ngọc Linh, cán bộ Công an P.Hòa Cường, cho biết sau sơ kết học kỳ 1 và trước Tết Nguyên đán là giai đoạn học sinh dễ sa vào các trò chơi nguy hiểm do có nhiều thời gian rảnh, tâm lý tò mò, thích trải nghiệm và mong muốn "có không khí tết".

Theo đại úy Linh, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định chỉ pháo hoa không gây tiếng nổ do doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất mới được phép sử dụng và người sử dụng phải đủ 18 tuổi trở lên. Các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ đều bị nghiêm cấm.

Đại úy Hoàng Nguyễn Ngọc Linh giao lưu, làm nóng bầu không khí trước khi bước vào chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã tăng gấp đôi mức xử phạt so với trước đây. Trong đó, hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng; sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ dưới 6 kg có thể bị phạt đến 40 triệu đồng. Với học sinh chưa đủ 16 tuổi, các biện pháp quản lý, giáo dục tại địa phương sẽ được áp dụng; trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng có thể bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.