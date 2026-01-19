Hành trình xé bỏ ‘bản vẽ hỏng cuộc đời’ của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Bài phát biểu của thủ khoa Trần Vĩnh Hưng ngành thiết kế nội thất trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Hoa Sen vào chiều 18.1.2026 đã khiến nhiều người trong khán phòng lắng lại.

Để cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Trần Vĩnh Hưng ví von hành trình học đại học của mình từng là một “bản vẽ hỏng cuộc đời”.

Thủ khoa Trần Vĩnh Hưng ngành thiết kế nội thất được vinh danh trong lễ tốt nghiệp ẢNH: HSU

Trước đó, em từng theo học ngành thiết kế kỹ thuật số tại một trường đại học. Tuy nhiên sau một thời gian, Vĩnh Hưng nhận ra việc thiết kế trên nền tảng số, thiết kế đồ họa, phim... không phải là đam mê của mình.

Em thấy mình phù hợp hơn với những thiết kế mang tính ứng dụng có thể phát triển thành sản phẩm vật lý hơn và em quyết định chọn học lại ngành thiết kế nội thất tại Trường ĐH Hoa Sen.

Lễ tốt nghiệp Trường ĐH Hoa Sen năm nay chào đón 1.464 tân khoa bước vào hành trình mới. Trong đó, khoảng 96% sinh viên đã có việc làm trước khi tốt nghiệp.

Các ngành đạt tỷ lệ việc làm tuyệt đối 100% gồm kỹ thuật phần mềm, luật quốc tế, quản trị khách sạn – chương trình Hoa Sen Elite, tâm lý học và thiết kế nội thất.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhắn nhủ tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp chiều 18.1.2026 ẢNH: HSU

Tại lễ tốt nghiệp, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhắn nhủ tân cử nhân: "Thế giới mà các em chuẩn bị bước vào là một thế giới biến động nhanh chưa từng có, với công nghệ thay đổi từng ngày và nghề nghiệp liên tục được tái định nghĩa.

Những gì các em học hôm nay có thể sẽ cần phải học lại, học thêm và học khác chỉ sau vài năm nữa. Vì vậy, điều quan trọng nhất mà trường mong muốn các em mang theo sau lễ tốt nghiệp hôm nay không chỉ là tấm bằng cử nhân, mà là năng lực học tập suốt đời, tinh thần dám thay đổi, và bản lĩnh làm chủ chính mình".