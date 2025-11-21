Trường ĐH Hoa Sen được Liên hiệp các hội UNESCO thế giới vinh danh

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đã trao 4 giấy chứng nhận cho Trường ĐH Hoa Sen bao gồm:

Chứng nhận "Dẫn đầu sứ mệnh về Khoa học & Giáo dục" vinh danh HSU vì những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy tri thức khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục, thể hiện tầm nhìn tiên phong, khả năng lãnh đạo và cam kết phát triển bền vững.

Chứng nhận "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO" ghi nhận HSU trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng thời phát triển ngành công nghiệp sáng tạo - một minh chứng rõ ràng cho chiến lược giáo dục gắn liền văn hóa và đổi mới.

Chứng nhận "Đạo đức Toàn cầu" công nhận những đóng góp xuất sắc của Nhà trường trong việc thúc đẩy sự phát triển của Đạo đức toàn cầu, thông qua việc truyền bá, thực hành giá trị nhân bản, đạo đức trong các hoạt động học thuật.

Chứng nhận "Thúc đẩy Di sản và Công nghiệp Văn hóa - Sáng tạo" ghi nhận đóng góp của HSU trong việc tham gia hội nghị quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành văn hóa và sáng tạo.

Ông Trần Văn Mạnh đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao 4 chứng nhận cho Trường ĐH Hoa Sen ẢNH: HSU

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường cũng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cùng Giáo sư John Stauffer - giảng viên Khoa Văn, Đại học Harvard và nhà thơ, dịch giả Nguyễn Đỗ - thành viên dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh phiên bản mới nhất.

Đây là cơ hội để sinh viên hiểu rõ hành trình chuyển ngữ của một tác phẩm văn học kinh điển, cảm nhận sức sống của văn chương Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Giáo sư Đại học Harvard John Stauffer và Nhà thơ - dịch giả Nguyễn Đỗ đối thoại với sinh viên về dự án dịch Truyện Kiều ẢNH: HSU

Việc Trường ĐH Hoa Sen mời các học giả và chuyên gia quốc tế đến giao lưu, trao đổi học thuật đã cho thấy rõ tầm nhìn hội nhập mạnh mẽ của nhà trường.



