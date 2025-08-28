Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu

Mỹ Quyên
28/08/2025 08:58 GMT+7

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen thông báo xét tuyển bổ sung hệ ĐH chính quy năm 2025 trên phạm vi toàn quốc với nhiều phương thức dành cho các thí sinh chưa trúng tuyển, trúng tuyển ngành không đúng nguyện vọng.

Cụ thể, Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu của 31 ngành, trong đó có nhiều ngành học đang có nhu cầu nhân lực cao như marketing, quản trị sự kiện, digital marketing, truyền thông đa phương tiện, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thiết kế đồ họa, luật…

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học tại Trường ĐH Hoa Sen. Trường tiếp tục xét tuyển bổ sung với tất cả các ngành học

Các phương thức xét tuyển gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 15-18 điểm tùy ngành, trong đó ngành luật là 18 điểm. Đối với ngành luật và luật kinh tế, điểm môn toán và môn văn hoặc toán hoặc văn trong các tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Xét kết quả học bạ THPT dành cho thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 với mức điểm nhận hồ sơ từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1.200 của ĐH Quốc gia TP.HCM, từ 67 điểm trở lên theo thang điểm 150 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 17 ngày 13.9.

Thông tin xét tuyển cụ thể như sau:

Thông tin xét tuyển bổ sung Trường ĐH Hoa Sen

 

