Giáo dục

Trường ĐH Hoa Sen chính thức bổ nhiệm hiệu trưởng mới

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
19/01/2026 10:29 GMT+7

Hội đồng trường Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng đối với PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng phụ trách trường.

Sáng nay (19.1), Hội đồng trường Trường ĐH Hoa Sen đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt làm Hiệu trưởng kể từ ngày 16.1.2026.

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt tham gia Ban giám hiệu Trường ĐH Hoa Sen với cương vị Phó hiệu trưởng phụ trách trường, trực tiếp điều hành hoạt động chung của nhà trường từ tháng 11.2025.

Trường ĐH Hoa Sen chính thức bổ nhiệm hiệu trưởng mới- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

ẢNH: THÀNH HUY

Được biết, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt là nhà quản lý giáo dục có 30 năm gắn bó với giáo dục ĐH Việt Nam. Ông tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2015 và bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2017.

Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (hiện là ĐH Kinh tế TP.HCM) giai đoạn 2015–2020.

Thời gian sau, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Ban tổ chức nhân sự Tập đoàn Nguyễn Hoàng, tham gia xây dựng mô hình tổ chức và phát triển đội ngũ cho hệ thống giáo dục ở tập đoàn này. Trước khi về Trường ĐH Hoa Sen, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Trường ĐH Hoa Sen chính thức bổ nhiệm hiệu trưởng mới- Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt phát biểu sau khi chính thức trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

ẢNH: THÀNH HUY

Phát biểu chia sẻ tại lễ bổ nhiệm, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho biết: "Trường ĐH Hoa Sen sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh mô hình ĐH đổi mới và ứng dụng, lấy năng lực làm việc thực tiễn của sinh viên làm thước đo trung tâm. Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác doanh nghiệp, đưa dự án thực tế, bài toán thật của thị trường vào chương trình đào tạo; chú trọng phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy giải quyết vấn đề, sáng tạo, làm việc đa ngành và khả năng thích ứng trong môi trường số".

Bên cạnh đó, theo ông Nhựt, trường sẽ đầu tư cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục, không gian học tập mở, nhằm tạo môi trường để sinh viên “học thật, làm thật, sáng tạo” ngay trong quá trình học tập.

