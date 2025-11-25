Tăng mạnh chính sách thu hút giáo sư, phó giáo sư

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo vừa được công bố, Bộ GD-ĐT đề xuất điều chỉnh bảng lương đối với giáo sư (GS) theo hướng áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Trong khi đó, ở từng trường đại học (ĐH), nhiều chính sách đặc biệt được áp dụng với đội ngũ lao động có học hàm cao.

T HƯỞNG "ĐẬM" CHO NGƯỜI CÓ HỌC VỊ GS, PGS

Mới đây nhất phải kể đến chính sách thưởng lớn của các trường ĐH dành cho người lao động được công nhận học hàm GS, phó giáo sư (PGS) năm 2025.

Chẳng hạn, Trường ĐH Đồng Tháp đã trao tặng 500 triệu đồng cho một PGS đạt tiêu chuẩn GS và tặng 250 triệu đồng cho một tiến sĩ đạt chuẩn PGS năm 2025. Trường ĐH Sài Gòn cũng khen thưởng 2 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm nay, mức thưởng mỗi người 150 triệu đồng. Trong lễ công bố quyết định công nhận PGS năm nay, Trường ĐH Cửu Long trao thưởng 150 triệu đồng cho một ứng viên được công nhận đạt chuẩn PGS ngành nông nghiệp.

Chính sách này tại một số trường cũng đang ở mức cạnh tranh, như Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thưởng 150 triệu đồng khi đạt chuẩn chức danh GS, 100 triệu đồng khi đạt chuẩn chức danh PGS. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM áp dụng mức thưởng 100 triệu đồng với GS và 50 triệu đồng với PGS; Trường ĐH Công thương TP.HCM thưởng 75 triệu đồng ứng viên đạt chuẩn GS và 50 triệu đồng cho ứng viên đạt chuẩn PGS…

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có nhiều chính sách nhằm thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên ẢNH: T.T

Cùng với chính sách thưởng "nóng" cho các ứng viên có học hàm, các trường ĐH song song áp dụng chính sách thu hút một lần khi tuyển dụng nhân sự có học vị cao. PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết GS được hỗ trợ 200 triệu đồng và PGS 150 triệu đồng ngay khi về trường. Đồng thời, các nhân sự này còn được tạo điều kiện làm việc tốt nhất, được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM, một số trường cũng mạnh tay với chính sách thu hút một lần. Ví dụ, Trường ĐH Kinh tế - Luật, GS về trường công tác sẽ nhận 350 triệu đồng, PGS nhận 250 triệu đồng. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang triển khai chính sách hỗ trợ tài chính một lần khi ký kết làm việc tại trường, mức hỗ trợ dành cho PGS dao động từ 200 - 300 triệu đồng và GS từ 350 - 500 triệu đồng.

Cùng mức này, năm ngoái Trường ĐH Tài chính - Marketing đã công khai kế hoạch tuyển dụng và thu hút giảng viên có trình độ cao. Theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường, người có chức danh GS có độ tuổi dưới 50 được chi hỗ trợ, thu hút một lần là 500 triệu đồng, từ trên 50 tuổi đến dưới 55 tuổi là 400 triệu đồng. Người có chức danh PGS có độ tuổi dưới 50 là 300 triệu đồng, từ trên 50 tuổi đến dưới 55 tuổi là 200 triệu đồng. Đối với tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, mức hỗ trợ một lần là 100 triệu đồng và tiến sĩ tốt nghiệp trong nước là 60 triệu đồng (không phân biệt độ tuổi).

K HÔNG CHỈ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH

Chế độ đãi ngộ với người có học hàm cao tại các trường ĐH còn được ghi nhận bằng thu nhập cụ thể. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ cạnh tranh dành cho giảng viên có chức danh GS, PGS. Theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025, GS được hưởng phụ cấp 12 triệu đồng/tháng và PGS hưởng 10 triệu đồng/tháng, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ khoa học hằng năm. Đây được xem là cơ chế khuyến khích mạnh mẽ, ghi nhận vai trò dẫn dắt học thuật của đội ngũ có học hàm cao. Song song đó, GS/PGS được giảm định mức giờ giảng, tập trung nhiều hơn cho nghiên cứu, công bố quốc tế, hướng dẫn nghiên cứu sinh và chủ trì các đề tài lớn. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, trường còn áp dụng cơ chế hợp đồng khoán dành cho các chuyên gia trong và ngoài nước. Theo đó, GS/PGS được hỗ trợ vé máy bay, bố trí lưu trú tại ký túc xá GS, sử dụng đầy đủ phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất, đồng thời nhận thù lao cao cho giờ giảng và các sản phẩm nghiên cứu.

Trường ĐH Sài Gòn cũng ban hành chính sách thưởng một lần cho cả giảng viên mới tuyển và giảng viên đang công tác khi đạt học vị hoặc chức danh theo quy định. Cụ thể, mỗi tiến sĩ mới được nhận 100 triệu đồng, PGS 150 triệu đồng và GS 300 triệu đồng. Song song đó, trường đảm bảo mức thu nhập tối thiểu hằng tháng khá cạnh tranh, giảng viên có học vị tiến sĩ nhận tối thiểu 35 triệu đồng/tháng, PGS 40 triệu và GS 45 triệu…

Tại tọa đàm "Giáo dục ĐH - Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW" diễn ra ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cuối tháng 10, đại diện Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chia sẻ cơ chế thu hút linh hoạt trường đang áp dụng trong công tác tuyển dụng với người có trình độ tiến sĩ trở lên. Cụ thể, nếu ứng viên có trình độ thạc sĩ phải thực hiện quy trình thi tuyển vòng 1, sau đó mới tiếp tục đến phỏng vấn, thực hành vòng 2. Nhưng với ứng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên, nhà trường đã có cơ chế linh hoạt không cần phải thực hiện việc thi tuyển vòng 1, mà chỉ tiến hành kiểm tra xét tuyển đánh giá năng lực theo quy định. Việc này vừa góp phần rút ngắn thời gian, quy trình tuyển dụng viên chức nhưng vẫn bảo đảm chấp hành nghiêm quy định.

Ngoài ra, trường đang xây dựng quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc tại nhà trường với một số cơ chế như trợ cấp thu hút lần đầu sau khi tuyển dụng với mức hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm. Đồng thời, trường ưu tiên bồi dưỡng trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường; tạo điều kiện để gia đình của chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành người nước ngoài (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) ổn định chỗ ở trong thời gian công tác tại nhà trường...

Trường ĐH Đồng Tháp vinh danh nhà giáo đạt chức danh GS và PGS năm 2025 ảnh: Trần Ngọc

C Ó THU HÚT ĐƯỢC NGƯỜI GIỎI ?

Các chính sách này có thực sự thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên các trường ĐH? Trước câu hỏi này, PGS-TS Trịnh Ngọc Nam, Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết nhờ các chính sách thu hút và trọng dụng đội ngũ trình độ cao, trường đang chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt về chất lượng nhân lực. Tính đến năm 2025, trường đã có 96 giảng viên có chức danh GS, PGS - một con số ấn tượng so với giai đoạn trước. Riêng hai năm 2024 và 2025 trường đã có thêm 23 giảng viên được công nhận đạt chuẩn học hàm mới. Đồng thời, trường cũng thu hút hơn 160 lượt chuyên gia quốc tế đến làm việc, tạo nên môi trường học thuật đa chiều và năng động. Không chỉ nâng cao sản lượng nghiên cứu, đội ngũ GS/PGS còn thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích và phát triển sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hóa.

"Tổng thể, các chính sách đúng hướng và có chiều sâu đã giúp trường xây dựng được đội ngũ GS/PGS hùng hậu, nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật. Đây là nền tảng quan trọng để trường tiến gần hơn mục tiêu trở thành ĐH ứng dụng hàng đầu VN và hội nhập mạnh mẽ vào hệ thống giáo dục quốc tế", PGS-TS Trịnh Ngọc Nam chia sẻ thêm.

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn cũng cho biết các chính sách đãi ngộ đã giúp trường phát triển mạnh mẽ về đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chỉ trong năm 2025, trường đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận 1 GS, 9 PGS và thu hút được 6 PGS về làm việc.

Thống kê tại Trường ĐH Sài Gòn cũng cho thấy, từ chỗ số lượng đội ngũ có trình độ tiến sĩ trở lên khá hạn chế (25,4% năm 2016), đến nay tỷ lệ này đã tăng gần mức 50% trong tổng số giảng viên của trường.