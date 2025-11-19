Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù thu hút nhân tài

Quý Hiên
Quý Hiên
19/11/2025 14:17 GMT+7

Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, cho phép thí điểm cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài.

Sáng nay 19.11, Trường ĐH Khoa học xã hội - Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (USSH) đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm ngày thành lập trường. Tại buổi lễ, PGS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đề xuất Chính phủ cho phép USSH thí điểm các cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài.

Đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù thu hút nhân tài- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương lao động hạng nhất cho lãnh đạo Trường ĐH Khoa học xã hội - Nhân văn USSH

ẢNH: TRẦN TOẢN

Theo ông Hoàng Minh Sơn, trong 80 năm qua, USH đã làm nên bản sắc học thuật riêng biệt, trở thành cái nôi đào tạo nhân lực tinh hoa trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, là trung tâm tri thức nhân văn, là nơi hun đúc đội ngũ trí thức lớn của đất nước.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng cho biết, trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, tầm nhìn của của ĐH Quốc gia Hà Nội là "trở thành đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp thế giới". Do đó, một trong những nhiệm vụ của USSH là hội tụ và nuôi dưỡng hiền tài, đào tạo tinh hoa.

Nền tảng cho phát triển bền vững

Để USSH tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình, ông Hoàng Minh Sơn đề xuất Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là một trụ cột cốt lõi trong phát triển con người Việt Nam hiện đại.

Đồng thời, cho phép ĐH Quốc gia Hà Nội và USSH thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện.

Đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù thu hút nhân tài- Ảnh 2.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hoàng Minh Sơn trao chứng nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2025 cho các giảng viên USSH

ẢNH: TRẦN TOẢN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Lê Thành Long cũng biểu dương những thành tựu mà USSH đạt được, đồng thời ghi nhận "thương hiệu giáo dục quốc gia lâu đời nhất về đào tạo nhân lực cho các ngành khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn" của nhà trường.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD-ĐT, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, xác định nguồn nhân lượng chất lượng cao, nhân tài KH-CN là động lực và lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Trong bối cảnh đó, các ngành khoa học xã hội và nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

"Với vị thế là một trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của cả nước, nhà trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách", Phó thủ tướng Lê Thành Long nói.

Xem thêm bình luận