Giáo dục

700 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, trường ĐH nào nhiều nhất?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
23/10/2025 13:44 GMT+7

Hiện có 700 chương trình đào tạo của 65 trường ĐH đạt chuẩn quốc tế, hầu hết các ngành của nhiều trường đều được kiểm định.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo dục ĐH và CĐ sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá và được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến ngày 30.9.2025.

Theo đó, trong danh sách có 178 trường ĐH với 2.035 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước, tăng 662 chương trình do với năm 2024 (1.373 chương trình thuộc 152 trường ĐH).

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây là cơ sở giáo dục ĐH có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nhất

ẢNH: O.I.S.P

Đối với bậc CĐ, chương trình giáo dục mầm non của 6 trường CĐ cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước gồm Trường CĐ Sư phạm Trung ương, Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum, Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, Trường CĐ Vĩnh Phúc và Trường CĐ Bến Tre.

Đối với tiêu chuẩn nước ngoài, có 700 chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ của 65 trường ĐH được  13 tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế đánh giá và công nhận.

So với số liệu thời điểm này năm trước (544 chương trình thuộc 62 trường ĐH đạt tiêu chuẩn quốc tế), thì năm nay tăng 156 chương trình.

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dẫn đầu khi có nhiều chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận nhất, với 56 chương trình. Đứng thứ 2 là ĐH Bách khoa Hà Nội với 44 chương trình.

Hầu hết các ngành đào tạo của 2 trường này (mỗi ngành có nhiều chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến… ở trình độ cử nhân, thạc sĩ) đều được kiểm định quốc tế.

Tuy nhiên so với năm 2024 thì năm nay ĐH Bách khoa Hà Nội giảm một chương trình, còn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vẫn giữ nguyên số lượng.

Nằm trong top 3 là Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 41 chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đứng thứ 4 là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) với 37 chương trình và thứ 5 là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 36 chương trình.

Dưới đây là thông tin 65 trường ĐH có 700 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố đến 30.9.

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 2.

ẢNH: MỸ QUYÊN

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 3.

ẢNH: MỸ QUYÊN

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 4.

ẢNH: MỸ QUYÊN

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 5.

ẢNH: MỸ QUYÊN

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 6.

ẢNH: MỸ QUYÊN

700 chương trình đào tạo ĐH đạt chuẩn quốc tế, trường nào nhiều nhất? - Ảnh 7.

ẢNH: MỸ QUYÊN

Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế 

AUN-QA: Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH ASEAN.

CTI: Ủy ban văn bằng Pháp.

ABET: Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ (Mỹ).

AQUIN: The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (Viện công nhận, chứng nhận và đảm bảo chất lượng, Đức).

ASIIN: Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học (Đức).

ACBSP: Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Mỹ.

IACBE: International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo kinh doanh, Mỹ).

AMBA: Association of MBAs (Hiệp hội MBA, Vương quốc Anh).

ENAEE: European Network for Accreditation of Engineering Education (Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu).

HCERES: Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH (Pháp).

QAA: The Quality Assurance Agency for Higher Education - Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH (Vương quốc Anh).

 

