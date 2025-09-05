Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Bốn thủ khoa cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán

Sáng nay (5.9), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Tại buổi lễ, trường đã vinh danh 4 thủ khoa có thành tích đầu vào xuất sắc nhất kỳ tuyển sinh năm 2025.

Dù dẫn đầu điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh khác nhau nhưng các thủ khoa đều đạt kết quả cao ở tất cả các kỳ thi. Đáng chú ý, một điểm chung đặc biệt của các tân sinh viên xuất sắc này là cùng đạt điểm tuyệt đối phần thi toán.

Lê Minh Khôi đạt 97,84/100 điểm phương thức xét tuyển tổng hợp ảnh: ntcc

Năm nay, thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là Lê Minh Khôi (Trường THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa) với tổng điểm 97,84/100.

Đồng thời, Minh Khôi còn đạt 1.112/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm toán tuyệt đối 300 điểm. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh này cũng đạt 27,25/30 với hai điểm 10 tuyệt đối ở môn toán và vật lý. Nam sinh này cũng từng đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Lê Minh Khôi đã trúng tuyển ngành khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Mai Quang Minh Trí là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 ảnh: ntcc

Trúng tuyển vào trường năm nay còn có thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM là Mai Quang Minh Trí với số điểm 1.122/1.200 điểm. Sinh viên này đồng thời là á khoa của phương thức xét tuyển tổng hợp, trúng tuyển ngành kỹ thuật điện-điện tử.

Từng đỗ thủ khoa chuyên toán Trường THPT chuyên Quốc học (TP.Huế), Minh Trí dành một tình yêu đặc biệt với môn toán. Trước khi đạt mốc 1.122 điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 2, Trí đã đạt 1.047 điểm ở đợt thi lần nhất. Ở đợt thi thứ 2, nam sinh giành trọn 300 điểm tuyệt đối ở phần toán. Bên cạnh đó, Trí còn đạt 27,25 điểm khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thành tích nam sinh này đạt được không chỉ giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh mà còn đạt IELTS 7.0.

Lâm Minh Huy đạt 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ntcc

Với 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lâm Minh Huy (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm nay. Nam sinh này cũng chính là á khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi toán-lý-hóa lần lượt đạt 10-10-9,75. Tân sinh viên ngành kỹ thuật điện-điện tử còn đạt 1.101 điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, trong đó phần tư duy khoa học đạt tuyệt đối 300 điểm.

Minh Huy còn giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn toán, hạng nhất kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp trường, giải khuyến khích kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh… Tân sinh viên này cũng bắt đầu hành trình học ĐH với điểm IELTS 7.5.

Võ Trương Gia Huấn cùng đạt 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ntcc

Cũng trở thành thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm nay còn có Võ Trương Gia Huấn (Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Võ Trương Gia Huấn là á khoa toàn quốc và thủ khoa tỉnh Cà Mau kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 29,75 khối A00. Trong đó, nam sinh đạt điểm 10 điểm tuyệt đối ở hai môn toán và vật lý.

Bên cạnh đó, tân sinh viên nhóm ngành điện-điện tử-viễn thông-tự động hoá-thiết kế vi mạch này còn đạt 931 điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Cùng với đó, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM từng đạt nhiều giải thưởng cao như: giải nhì học sinh giỏi toán lớp 10 cấp tỉnh, giải ba học sinh giỏi toán lớp 11 cấp tỉnh, tham gia vào đội tuyển quốc gia của trường…