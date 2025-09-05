Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Bốn thủ khoa cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán

Hà Ánh
Hà Ánh
05/09/2025 06:32 GMT+7

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vinh danh 4 thủ khoa có thành tích đầu vào xuất sắc nhất kỳ tuyển sinh năm 2025. Đáng chú ý, các thủ khoa đều đạt điểm tuyệt đối phần thi toán.

Sáng nay (5.9), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Tại buổi lễ, trường đã vinh danh 4 thủ khoa có thành tích đầu vào xuất sắc nhất kỳ tuyển sinh năm 2025.

Dù dẫn đầu điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh khác nhau nhưng các thủ khoa đều đạt kết quả cao ở tất cả các kỳ thi. Đáng chú ý, một điểm chung đặc biệt của các tân sinh viên xuất sắc này là cùng đạt điểm tuyệt đối phần thi toán.

Các thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán - Ảnh 1.

Lê Minh Khôi đạt 97,84/100 điểm phương thức xét tuyển tổng hợp

ảnh: ntcc

Lê Minh Khôi đạt 97,84/100 điểm phương thức xét tuyển tổng hợp

Năm nay, thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là Lê Minh Khôi (Trường THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa) với tổng điểm 97,84/100.

Đồng thời, Minh Khôi còn đạt 1.112/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm toán tuyệt đối 300 điểm. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh này cũng đạt 27,25/30 với hai điểm 10 tuyệt đối ở môn toán và vật lý. Nam sinh này cũng từng đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Lê Minh Khôi đã trúng tuyển ngành khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Các thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán - Ảnh 2.

Mai Quang Minh Trí là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025

ảnh: ntcc

Mai Quang Minh Trí: Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025

Trúng tuyển vào trường năm nay còn có thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM là Mai Quang Minh Trí với số điểm 1.122/1.200 điểm. Sinh viên này đồng thời là á khoa của phương thức xét tuyển tổng hợp, trúng tuyển ngành kỹ thuật điện-điện tử.

Từng đỗ thủ khoa chuyên toán Trường THPT chuyên Quốc học (TP.Huế), Minh Trí dành một tình yêu đặc biệt với môn toán. Trước khi đạt mốc 1.122 điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 2, Trí đã đạt 1.047 điểm ở đợt thi lần nhất. Ở đợt thi thứ 2, nam sinh giành trọn 300 điểm tuyệt đối ở phần toán. Bên cạnh đó, Trí còn đạt 27,25 điểm khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thành tích nam sinh này đạt được không chỉ giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh mà còn đạt IELTS 7.0.

Các thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán - Ảnh 3.

Lâm Minh Huy đạt 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: ntcc

Lâm Minh Huy: Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất

Với 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lâm Minh Huy (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm nay. Nam sinh này cũng chính là á khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi toán-lý-hóa lần lượt đạt 10-10-9,75. Tân sinh viên ngành kỹ thuật điện-điện tử còn đạt 1.101 điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, trong đó phần tư duy khoa học đạt tuyệt đối 300 điểm.

Minh Huy còn giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn toán, hạng nhất kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp trường, giải khuyến khích kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh… Tân sinh viên này cũng bắt đầu hành trình học ĐH với điểm IELTS 7.5.

Các thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán - Ảnh 4.

Võ Trương Gia Huấn cùng đạt 29,75 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: ntcc

Võ Trương Gia Huấn: Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất

Cũng trở thành thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm nay còn có Võ Trương Gia Huấn (Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Võ Trương Gia Huấn là á khoa toàn quốc và thủ khoa tỉnh Cà Mau kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 29,75 khối A00. Trong đó, nam sinh đạt điểm 10 điểm tuyệt đối ở hai môn toán và vật lý.

Bên cạnh đó, tân sinh viên nhóm ngành điện-điện tử-viễn thông-tự động hoá-thiết kế vi mạch này còn đạt 931 điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Cùng với đó, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM từng đạt nhiều giải thưởng cao như: giải nhì học sinh giỏi toán lớp 10 cấp tỉnh, giải ba học sinh giỏi toán lớp 11 cấp tỉnh, tham gia vào đội tuyển quốc gia của trường…

Tin liên quan

Thủ khoa toàn quốc khối B00 trúng tuyển ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM

Thủ khoa toàn quốc khối B00 trúng tuyển ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM

Thủ khoa toàn quốc khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã trúng tuyển ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ khoa ĐH Bách khoa Tp.HCM Lễ khai giảng Môn toán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận