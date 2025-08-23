Thủ khoa toàn quốc khối B00 trúng tuyển ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM

Trong 7 thí sinh có tổng điểm xét tuyển đạt mức tối đa 30 điểm, một thí sinh đạt điểm tuyệt đối mỗi môn 10 điểm theo tổ hợp B00 ảnh: hà ánh

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2025.

Trong đó, ngành y khoa có 434 thí sinh trúng tuyển năm nay. Trong 7 thí sinh có tổng điểm xét tuyển đạt mức tối đa 30 điểm, có 6 thí sinh được hưởng điểm cộng từ 0,6-1,73 điểm vào tổng điểm xét tuyển. Đáng chú ý, một thí sinh đạt điểm tuyệt đối mỗi môn 10 điểm theo tổ hợp B00 (toán-hóa-sinh). Thí sinh này là Trần Đức Tài (cựu HS Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) là thủ khoa toàn quốc khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bên cạnh đó, ngành răng-hàm-mặt có 128 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 29,54 điểm.

Ngành y học dự phòng có 115 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 25,75.

Ngành y học cổ truyền có 230 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 28,07.

Ngành dược học có 597 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 29,45.

Ngành hóa dược có 65 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 28,7.

Số thí sinh trúng tuyển ngành điều dưỡng có 220, điều dưỡng gây mê hồi sức có 130 thí sinh, hộ sinh có 131 thí sinh, dinh dưỡng có 87 thí sinh, kỹ thuật phục hình răng có 42, kỹ thuật xét nghiệm y học có 170, kỹ thuật hình ảnh y học có 94, kỹ thuật phục hồi chức năng có 109, y tế công cộng có 96, công tác xã hội có 61.

Chiều qua (22.8), Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 dao động từ 17- 27,34 điểm. Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP.HCM lưu ý, kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

