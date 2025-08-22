Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM giảm nhẹ

Nhiều trường ĐH công bố điểm chuẩn chiều nay ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Theo đó, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất ở mức 27,34 điểm. Tiếp theo, ngành răng-hàm-mặt có điểm chuẩn ở mức 26,45; dược học 22,85 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành y khoa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 27,8; ngành răng-hàm-mặt là 27,35; ngành dược học 25,72 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn ngành y khoa năm nay giảm nhẹ, ngành răng-hàm-mặt giảm gần 1 điểm và ngành dược học giảm gần 3 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.