Giáo dục

Nguyên hiệu trưởng một trường sư phạm làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/12/2025 21:33 GMT+7

Sáng nay 1.12, Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, giữ chức vụ hiệu trưởng

Theo đó, Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã thông qua quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Kim Hồng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong thời gian một năm, từ ngày 24.11.2025 đến ngày 23.11.2026. Trong khoảng thời gian này, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng sẽ nhận nhiệm vụ và quyền hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng trường.

Nguyên hiệu trưởng một trường sư phạm làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

ẢNH: B.T

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1957, quê Bắc Ninh. Ông đã có gần 4 thập niên gắn bó với công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản trị ĐH.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng tốt nghiệp tiến sĩ ngành địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I vào năm 1994, được công nhận phó giáo sư năm 2003.

Từ năm 1978 đến tháng 6.2017, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng làm giảng viên rồi giữ nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Khoa Địa lý, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Từ tháng 1.2020 đến 12.2021, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, đồng thời là Tổng chủ biên phần địa lý sách giáo khoa lịch sử – địa lý (lớp 6 đến lớp 9) và Tổng chủ biên sách giáo khoa địa lý (lớp 10 đến lớp 12) của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Từ năm 2023 đến tháng 11.2025, PGSTS Nguyễn Kim Hồng công tác tại Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với vai trò Trưởng ban Biên tập.

Nguyên hiệu trưởng một trường sư phạm làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ẢNH: B.T

Phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng cam kết sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo và giảng viên xây dựng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thành một môi trường học thuật nhân văn, đoàn kết, sáng tạo, nơi mọi nỗ lực đều được lắng nghe và ghi nhận.

Thành công của sinh viên là thước đo thành công của nhà trường và của người làm giáo dục”, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng khẳng định.

Trước đó, tiến sĩ Trần Ái Cầm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từ năm 2020. Tiến sĩ Cầm bắt đầu công tác tại trường năm 2008, sau đó được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản lý đào tạo. Từ 2009, tiến sĩ Trần Ái Cầm làm Trưởng phòng Đào tạo và từ tháng 9.2010 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Tháng 3.2017, tiến sĩ Trần Ái Cầm được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng thường trực, trở thành Hiệu trưởng từ năm 2020 đến hết nhiệm kỳ.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa bổ nhiệm tiến sĩ Phan Thị Việt Nam làm Phó hiệu trưởng. Như vậy, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu gồm 7 thành viên: PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng, cùng các phó hiệu trưởng: PGS-TS Nguyễn Lan Phương, GS-TS-NGƯT Nguyễn Văn Thanh, PGS-TS Trần Thị Hồng, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, tiến sĩ Hoàng Hữu Dũng và tiến sĩ Phan Thị Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Phó giáo sư sách giáo khoa bổ nhiệm hiệu trưởng
