Tuyển sinh năm 2026: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến 3 phương thức chính

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2025 ảnh: hà ánh





Điểm học bạ dùng trong trường hợp nào?

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết năm 2026 trường dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh so với năm 2025. Cụ thể, 3 phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ; Điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

"Các thay đổi nếu có sẽ được thông báo sau khi Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh 2026", ông Trung nói thêm.

Riêng diện xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, năm 2025 trường xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT theo danh sách do trường quy định, có xếp loại học lực lớp 12 chuyên từ tốt trở lên và đạt một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau vào ngành đúng hoặc ngành mà thí sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức; Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương (áp dụng đối với các ngành ngoại ngữ theo danh mục ngành đúng ngành gần); có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại tốt.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển, điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt vẫn được sử dụng kết hợp với điểm học bạ trong cùng phương thức.

Như vậy, từ năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không sử dụng phương thức xét tuyển độc lập dựa vào học bạ THPT nhưng điểm học bạ THPT vẫn được sử dụng làm căn cứ xét tuyển của một vài phương thức và diện xét tuyển.

Định dạng bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt dự kiến không đổi

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung cho biết kỳ thi cơ bản giữ ổn định so với năm 2025. Trong đó, số lượng môn thi, định dạng bài thi và phương thức xét tuyển dự kiến không thay đổi. Tuy nhiên, số lượng đợt thi và địa điểm tổ chức thi có thể tăng thêm. Cụ thể, khả năng trường sẽ tổ chức thi ở Cần Thơ, Long An, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk và TP.HCM.

"Số đợt thi ở một số địa điểm có thể tăng lên, ví dụ năm ngoái Đà Nẵng chỉ tổ chức 1 đợt thì năm nay có thể tổ chức cả 3 đợt nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh", ông Trung nói.

Theo đó, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2026 gồm 6 môn: toán, lý, hóa, sinh, văn, tiếng Anh. Khi xét tuyển vào trường, thí sinh chỉ cần thi 1 môn (điểm hệ số 2) tùy theo tổ hợp và ngành; 2 môn còn lại trong tổ hợp được sử dụng điểm học bạ.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh theo 2 nhóm phương thức xét tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển. Trong đó, nhóm phương thức xét tuyển gồm: Ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhóm kết hợp xét tuyển và thi tuyển gồm: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt; Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu; Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn từ 19-29,38 điểm. Ở phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức, điểm chuẩn dao động trong khoảng 17,13 đến 28,16.