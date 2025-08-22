Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Điểm chuẩn ngành sư phạm hóa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lên tới 29,38

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 21:08 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025. Ngành sư phạm hóa lấy tới 29,38 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: nhật thịnh

Chiều 22.8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp học bạ THPT và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

Theo đó, điểm trúng tuyển trong năm 2025 có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Đáng chú ý, có 2 ngành có điểm trúng tuyển đạt trên 29 và 4 ngành trên 28. Sư phạm hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất nhóm này với 29,38 điểm.

Không chỉ riêng các ngành đào tạo giáo viên, các ngành ngoài sư phạm của cũng thu hút sự quan tâm lớn trong mùa tuyển sinh năm nay, trong đó tâm lý học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 28,08 điểm.

Điểm chuẩn các ngành tại cơ sở chính TP.HCM như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 4.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 5.

Điểm chuẩn các ngành tại Phân hiệu Gia Lai như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 6.

Điểm chuẩn các ngành tại Phân hiệu Tây Ninh như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 7.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

Trường ĐH Luật TP.HCM: Một ngành có 7 mức điểm chuẩn khác nhau

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025. Đáng chú ý, ngành luật có 7 mức điểm chuẩn khác nhau theo từng tổ hợp xét tuyển.

