Trường ĐH Luật TP.HCM: Một ngành có 7 mức điểm chuẩn khác nhau

Sau 10 lần lọc ảo xét tuyển, chiều nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Ngành luật có 7 mức điểm chuẩn khác nhau theo từng tổ hợp xét tuyển. Trong đó, cao nhất là tổ hợp C00 (văn-sử-địa) ở mức 24,94 và thấp nhất tổ hợp A01 (toán-lý-tiếng Anh) 20,54 điểm. Có nghĩa, giữa tổ hợp lấy điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất lệch nhau 4,4 điểm trong cùng một ngành.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.