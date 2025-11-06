Hiệu trưởng trường ĐH nào được thông qua chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay?

Mới đây, sau phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, có 900 ứng viên đã đạt đủ phiếu tín nhiệm để được thông qua chức danh giáo sư (71) và phó giáo sư (829), giảm 11 ứng viên so với danh sách mà Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất trước đó.

Danh sách cho thấy ứng viên giáo sư trẻ nhất là PGS-TS Trần Quốc Trung (39 tuổi), hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM.

Ở chức danh phó giáo sư, có 2 ứng viên trẻ nhất (cùng 33 tuổi) là tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm nay, trong số 900 ứng viên đạt chuẩn, nhiều ứng viên hiện đang là hiệu trưởng các trường ĐH.

Được biết, sau 15 ngày kể từ ngày Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua danh sách, sẽ có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư cho các ứng viên.

4 hiệu trưởng được thông qua chức danh giáo sư đều thuộc lĩnh vực kinh tế

PGS-TS Hoàng Đình Phi là Hiệu trưởng Trường Quản trị và kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội (ngành kinh tế). Ông Phi đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Đặc biệt ông được cấp 10 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích.

PGS-TS Tạ Văn Lợi, hiện là Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân (ngành kinh tế). PGS-TS Lợi nghiên cứu về môi trường kinh doanh quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế; giáo dục và đào tạo các ngành liên quan tới kinh tế... Ông đã công bố 86 bài báo khoa học, trong đó 20 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus; đã được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

PGS-TS Nguyễn Đức Trung (trái) ẢNH: A.V

PGS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, được thông qua chức danh giáo sư (ngành kinh tế). Các hướng nghiên cứu chính của ông Trung gồm phân tích kinh tế và chính sách vĩ mô; hoạt động ngân hàng thương mại; lý thuyết hành vi, quản trị tài chính, nhân sự... Ông Trung đã hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đã công bố 91 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 12 cuốn sách.

PGS-TS Lê Văn Huy là Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng (ngành kinh tế). PGS-TS Lê Văn Huy tập trung nghiên cứu hành vi tương tác công nghệ và marketing số; marketing bền vững. Ông đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó 19 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Các hiệu trưởng được thông qua chức danh phó giáo sư

Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (ngành kinh tế), được thông qua chức danh phó giáo sư. Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Hải gồm tín dụng – ngân hàng, quản trị tài chính; hành vi tập trung vào các yếu tố tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quyết định trong kinh tế, công nghệ và dịch vụ. Tiến sĩ Hải đã công bố 28 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 9 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 3 giáo trình...

Tiến sĩ Phan Hồng Hải ảnh: T.N

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (ngành điện-điện tử-tự động hóa). Ông Đạo là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất (44 tuổi) trong số các hiệu trưởng năm nay. Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Đạo gồm tối ưu hóa hệ thống điện và sử dụng năng lượng bền vững; điều khiển các hệ thống kỹ thuật; năng lượng tái tạo và ứng dụng. Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Tiến sĩ Kiều Xuân Thực là Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (ngành điện-điện tử-tự động hóa). Những năm qua tiến sĩ Thực tập trung vào các hướng nghiên cứu gồm phát triển các giải pháp nâng cao hiệu năng cho các hệ thống truyền thông không dây; thiết kế phần cứng hiệu năng cao (thiết kế mạch điện tử, thiết kế IC cho các ứng dụng IoT nói riêng, các hệ thống điện tử - viễn thông nói chung). Ông đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Tiến sĩ Lê Thị Thúy là Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng (ngành y). Bà Thúy đã công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín. Các hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Thúy gồm nghiên cứu các chỉ số xét nghiệm hóa sinh và chỉ dấu sinh học (biomarker) trong chẩn đoán cận lâm sàng bệnh thường gặp, đặc biệt là bệnh liên quan rối loạn chuyển hóa; nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm; nghiên cứu về các biểu hiện di truyền liên quan đến các vấn đề bệnh lý như ung thư, bệnh về rối loạn chuyển hóa.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển ẢNH: L.T

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển là Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (ngành nghệ thông tin). Hướng nghiên cứu của tiến sĩ Lâm Thành Hiển gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh nâng cao trong nhận dạng khuôn mặt, phân tích hành vi và chẩn đoán y tế thông minh; khai thác khoa học dữ liệu và mô hình cấu trúc để nâng cao hiệu quả quản trị trong kỷ nguyên kinh tế số. Ông Hiển đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Tiến sĩ Phạm Đình Trung là Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt (ngành cơ khí - động lực). Tiến sĩ Phạm Đình Trung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh; năng lượng sạch. Ông Trung đã công bố 21 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín; được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích (Phương pháp phát hiện lỗi thân chai thủy tinh), xuất bản 4 quyển sách.