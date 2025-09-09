Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất VN, 30 tuổi đã có bằng độc quyền sáng chế

Ngày 8.9, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách các ứng viên phó giáo sư và giáo sư được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025 (chưa bao gồm ứng viên từ 2 hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và khoa học quân sự).

Theo đó, có tổng cộng 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025, tăng 266 ứng viên so với năm 2024.

33 tuổi có hơn 70 bài báo khoa học

Tại danh sách này, có hàng chục ứng viên thuộc thế hệ 9X. Trong đó, có 2 ứng viên trẻ nhất (chức danh phó giáo sư) sinh năm 1992 (33 tuổi). Đó là tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc nhận bằng ĐH ngành vật lý, chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2014. Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ Lộc ở lại trường hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa vật lý và chính thức trở thành giảng viên của trường năm 2017.

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc ẢNH: HỒ SƠ ỨNG VIÊN - HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Tiến sĩ Lộc nhận bằng tiến sĩ vật lý, chuyên ngành vô tuyến và điện tử khi mới 27 tuổi (năm 2019), trở thành Phó trưởng bộ môn vật lý vô tuyến tại Khoa Vật lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên năm 2023. Hiện tại, ứng viên trẻ này là giảng viên tại Khoa Điện tử - Viễn thông của Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Lộc gồm: nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.

Ứng viên phó giáo sư này đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó có 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đặc biệt, tiến sĩ Lộc đã có 2 bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học- Công nghệ cấp, gồm: Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này, cấp năm 2022 khi mới 30 tuổi; Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm-tụ điện thụ động kết hợp với thanh nano kẽm oxit, cấp năm 2025.

Cùng sinh năm 1992 và cùng tốt nghiệp từ ĐH Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh (nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là ứng viên phó giáo sư ở lĩnh vực hóa học.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh ẢNH: HỒ SƠ ỨNG VIÊN - HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Nữ tiến sĩ nhận bằng ĐH ngành hóa học, chuyên ngành hóa hữu cơ tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa học phân tử của ĐH Rennes 1, Cộng hòa Pháp năm 2020.

Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh gồm nghiên cứu tổng hợp các hợp chất peptidomimetic với tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.

Tiến sĩ Thanh đã công bố 71 bài báo khoa học, trong đó 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

6 ứng viên phó giáo sư sinh năm 1991

Danh sách có 6 ứng viên trẻ thứ nhì, cùng sinh năm 1991 (34 tuổi). Trong đó, tiến sĩ Phạm Duy Toàn là ứng viên lĩnh vực dược học, đang công tác tại ĐH Cần Thơ. Tiến sĩ Toàn tốt nghiệp Trường ĐH Y dược Cần Thơ, lấy bằng tiến sĩ tại ĐH Naresuan (Naresuan University, Thái Lan).

Hai hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Toàn gồm: bào chế và đánh giá hoạt tính sinh học các chế phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; nghiên cứu chiết xuất, bán tổng hợp, thiết kế, kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng vật liệu y sinh và các chế phẩm, chiết xuất có nguồn gốc động vật, thực vật, dược liệu tự nhiên.

Ứng viên này đã công bố 63 bài báo khoa học, trong đó 56 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Việt đang công tác tại Trường ĐH Phenikaa, là ứng viên lĩnh vực điện - điện tử - tự động hóa, có hướng nghiên cứu chính là phát triển hệ thống tích hợp trên vi mạch ứng dụng phân tích vi sinh, phát triển hệ thống mũi điện tử ứng dụng quan trắc môi trường.

Tiến sĩ Việt lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành đo lường và cảm biến tại ĐH Quốc gia Trung Chính Đài Loan năm 2019, hiện đã có 51 bài báo khoa học, trong đó 30 bài trên tạp chí quốc tế uy tín.

Ứng viên Trần Ngọc Nguyên thuộc lĩnh vực toán học, hiện đang công tác tại Trường ĐH Quy Nhơn. Tiến sĩ Nguyên lấy bằng thạc sĩ toán ứng dụng tại ĐH Limoges và bằng tiến sĩ tại ĐH Limoges, Cộng hòa Pháp, là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại École Centrale de Nantes, Cộng hòa Pháp. Tiến sĩ Nguyên đã công bố 18 bài báo khoa học thì cả 18 bài đều trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ứng viên Đinh Viết Cường lĩnh vực xây dựng, đang công tác tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật môi trường tại ĐH Quốc lập Đài Loan. Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Cường là phát triển vật liệu và công nghệ xử lý, thu hồi tài nguyên trong nước và nước thải; nghiên cứu phát triển hệ thống cấp thoát nước bền vững.

Tiến sĩ Cường đã công bố 32 bài báo khoa học, 20 đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Đồng thời đã có 2 độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn, một giải pháp hữu ích đã có thông báo hoàn thành thẩm định nội dung đang chờ ra bằng, một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã công bố.

Cùng là ứng viên ở lĩnh vực xây dựng, tiến sĩ Trần Trung Hiếu đang công tác tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sở hữu 2 bằng ĐH các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp và ngôn ngữ Anh.

Hai hướng nghiên cứu của tiến sĩ Hiếu là ứng dụng vật liệu tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả kết cấu và kiến trúc công trình; nghiên cứu phân tích kết cấu và tối ưu hóa trong thiết kế kết cấu công trình. Ứng viên đã công bố 40 bài báo khoa học, trong đó 12 bài ở tạp chí quốc tế uy tín.

Là ứng viên trẻ đang công tác tại trường ĐH ngoài công lập, tiến sĩ Hà Minh Tuấn (Phó viện trưởng Viện Công nghệ Việt – Nhật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) đã công bố 36 bài báo khoa học, trong đó 22 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín ISI/Scopus.

Tiến sĩ Tuấn từng tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, sau đó lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản. Hướng nghiên cứu của tiến sĩ Tuấn gồm theo dõi và chẩn đoán sức khỏe kết cấu, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và kết cấu dạng khung cứng.



