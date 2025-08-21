Trường nào có nhiều ứng viên giáo sư và phó giáo sư năm 2025?

Được biết, theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong khoảng thời gian từ 1.7-22.7, 117 hội đồng Giáo sư cơ sở trên cả nước đã tiến hành xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư từ các trường ĐH.

Kết quả của việc xét duyệt này hiện đã được công khai trên trang web của các trường ĐH.

Nhiều trường có trên 10 ứng viên giáo sư và phó giáo sư

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), hiện có tổng cộng 21 ứng viên, trong đó 7 ứng viên giáo sư và 14 ứng viên phó giáo sư ở các lĩnh vực hóa học, công nghệ thực phẩm, khoa học trái đất, kinh tế, xây dựng - kiến trúc, toán học, sinh học, điện điện tử - tự động hóa...

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước ẢNH: HĐGSNN

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 3 ứng viên giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có tổng cộng 12 ứng viên phó giáo sư ở các lĩnh vực toán học, kinh tế, điện - điện tử - tự động hóa, xây dựng - kiến trúc, sinh học, dược học, công nghệ thông tin...

Trường ĐH Y dược TP.HCM có 2 ứng viên phó giáo sư và 28 ứng viên phó giáo sư. Trường ĐH Cần Thơ có 7 ứng viên giáo sư. Trong số 13 ứng viên phó giáo sư có ứng viên trẻ nhất, 34 tuổi, ở lĩnh vực dược học/công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.

Trường ĐH Y Hà Nội có 4 ứng viên giáo sư và 15 ứng viên phó giáo sư. Trường ĐH Y dược Cần Thơ có 13 ứng viên phó giáo sư.

ĐH Kinh tế quốc dân có 2 ứng viên giáo sư và 15 ứng viên phó giáo sư, tập trung ở lĩnh vực kinh tế học, quản trị-quản lý.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng công bố kết quả các ứng viên đủ điều kiện, trong đó có 1 ứng viên giáo sư và 11 ứng viên phó giáo sư của trường.

Có thể nói ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục ĐH có nhiều ứng viên nhất hiện nay, với tổng số 35 ứng viên, trong đó 5 giáo sư và 30 phó giáo sư.

Trong khi đó, có nhiều trường ĐH số lượng ứng viên giáo sư và phó giáo sư ít hơn.

Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 5 ứng viên phó giáo sư, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có 4 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Sài Gòn năm 2025 cũng công khai kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, gồm có 2 ứng viên giáo sư và 2 ứng viên phó giáo sư.

Trường ĐH Đà Lạt có 1 ứng viên giáo sư, 5 ứng viên phó giáo sư các lĩnh vực như sinh học, thực vật học, công nghệ sinh học, sử - khảo cổ học. Trường ĐH Công thương TP.HCM có 1 ứng viên giáo sư và 6 ứng viên phó giáo sư.

Trường ngoài công lập nào có tới 16 ứng viên?

Một số trường ĐH ngoài công lập năm nay cũng có các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở công nhận đủ điều kiện cho chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 5 ứng viên phó giáo sư ở các lĩnh vực như khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, điện tử-tự động hóa…

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 7 ứng viên phó giáo sư ở lĩnh vực y học, văn hóa du lịch, công nghệ thông tin. Trường ĐH Duy Tân có 1 ứng viên giáo sư và 4 ứng viên phó giáo sư ở các lĩnh vực vật lý, dược, nông nghiệp.

Trường ĐH Văn Lang có 4 ứng viên phó giáo sư về kinh tế tài chính - ngân hàng và y học, nha khoa. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có 1 ứng viên giáo sư lĩnh vực điện - điện tử - tự động hóa. Trường ĐH Thăng Long có 3 ứng viên phó giáo sư.

Trường ĐH Phenikaa có 2 ứng viên giáo sư 14 phó giáo sư, là một trong những trường ngoài công lập có nhiều ứng viên nhất năm nay.

Được biết, từ ngày 29.8 đến 26.9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ danh sách mà các hội đồng Giáo sư cơ sở gửi lên.

Từ ngày 20-31.10, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tiến hành xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.