Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2025 được quy đổi như thế nào?

Hà Ánh
Hà Ánh
17/08/2025 16:18 GMT+7

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố quy định tính điểm chuẩn trúng tuyển, phương pháp quy đổi giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển ĐH năm 2025.

Quy định quy đổi điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Tôn Đức Thắng áp dụng cho các phương thức xét tuyển: Phương thức 1 xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT(xét học bạ); Phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Phương thức 3 xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2025 được quy đổi như thế nào? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong phòng thí nghiệm

ảnh: Hà Ánh


Cách tính điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Việc quy đổi căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã hiệu chuẩn, kết quả điểm thi các môn năng khiếu của trường. Ngoài ra, trường cũng căn cứ yêu cầu đặc thù của ngành đào tạo cũng như tham khảo thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước.

Theo đó, mỗi ngành có một tổ hợp xét tuyển gốc làm cơ sở xác định điểm trúng tuyển. Các tổ hợp xét tuyển còn lại sẽ được quy đổi điểm dựa trên mức chênh lệch so với tổ hợp gốc cùng ngành.

Ví dụ, một ngành điểm trúng tuyển theo tổ hợp gốc D01 (toán-văn-tiếng Anh) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 31 điểm (thang điểm 40). Cùng ngành này, tổ hợp D11(văn-lý-tiếng Anh) ở cùng phương thức có mức chênh lệch quy định là 0,5 điểm thì điểm trúng tuyển tương ứng của tổ hợp D11 được tính như sau: Điểm trúng tuyển tổ hợp D11 = 31 + 0,5 = 31,5 điểm (thang điểm 40).

Mức chênh lệch cụ thể cho từng tổ hợp được quy định cụ thể TẠI ĐÂY.

Cách tính điểm chuẩn xét điểm bài thi đánh giá năng lực

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào theo phương thức 3 xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM về phương thức 2 xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài các căn cứ chung, việc quy đổi này còn dựa trên bách phân vị kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường thiết lập bảng quy đổi tương ứng giữa kết quả bài thi đánh giá năng lực (thang điểm 1.200) và điểm các tổ hợp gốc theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 40). Việc xác định điểm trúng tuyển hoặc ngưỡng đầu vào theo phương thức xét kỳ thi đánh giá năng lực được thực hiện bằng phương pháp nội suy tuyến tính.

Ví dụ, 1.000 điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tương đương với 37,31 điểm thi tốt nghiệp THPT thang điểm 40 (tổ hợp toán-văn-tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân 2); tương đương 36,87 điểm (tổ hợp toán-văn-tiếng Anh, môn văn nhân hệ số 2).

Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm bài thi đánh giá năng lực về phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2025 được quy đổi như thế nào? - Ảnh 2.

Cách tính điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập THPT

Trường cũng xây dựng khung quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào từ phương thức xét kết quả học tập THPT về phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Cách quy đổi này căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dữ liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học tương ứng ở THPT.

Việc xác định điểm trúng tuyển hoặc ngưỡng đầu vào cũng được thực hiện bằng nội suy tuyến tính. Ví dụ, cùng tổ hợp D01 (toán-văn-tiếng Anh) tính theo thang điểm 40 (nhân hệ số 2 môn tiếng Anh), kết quả quy đổi cho thấy 20 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT tương đương với 24 điểm dựa vào kết quả học tập THPT.

Bảng quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào theo phương thức 1 về phương thức 2, danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển với độ lệch các tổ hợp, ngưỡng đảm bảo đầu vào phương thức 1 cụ thể xem TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa tổ hợp xét tuyển gốc và tổ hợp xét tuyển khác theo phương thức xét kết quả học tập THPT. Cụ thể, trường xác định mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển khác với tổ hợp xét tuyển gốc của từng ngành. Ví dụ, điểm trúng tuyển theo tổ hợp xét tuyển gốc D01 (toán-văn-tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2) theo phương thức xét học bạ là 34 điểm (thang điểm 40); thì tổ hợp xét tuyển D11 (toán-lý-tiếng Anh) có mức chênh lệch so với D01 là 0,25 điểm. Khi đó, điểm trúng tuyển tổ hợp D11 = 34 + 0,25 = 34,25 điểm.

Tin liên quan

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố phương thức tuyển sinh, học phí dự kiến năm 2025

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố phương thức tuyển sinh, học phí dự kiến năm 2025

Năm 2025, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3 phương thức tuyển sinh chính. Đáng chú ý, học phí dự kiến chương trình thấp nhất năm học 2025-2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng điểm chuẩn ĐH 2025 điểm chuẩn đại học quy đổi điểm tuyển sinh ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận