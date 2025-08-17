Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2025 được quy đổi như thế nào?

Quy định quy đổi điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Tôn Đức Thắng áp dụng cho các phương thức xét tuyển: Phương thức 1 xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT(xét học bạ); Phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Phương thức 3 xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong phòng thí nghiệm ảnh: Hà Ánh





Cách tính điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Việc quy đổi căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã hiệu chuẩn, kết quả điểm thi các môn năng khiếu của trường. Ngoài ra, trường cũng căn cứ yêu cầu đặc thù của ngành đào tạo cũng như tham khảo thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước.

Theo đó, mỗi ngành có một tổ hợp xét tuyển gốc làm cơ sở xác định điểm trúng tuyển. Các tổ hợp xét tuyển còn lại sẽ được quy đổi điểm dựa trên mức chênh lệch so với tổ hợp gốc cùng ngành.

Ví dụ, một ngành điểm trúng tuyển theo tổ hợp gốc D01 (toán-văn-tiếng Anh) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 31 điểm (thang điểm 40). Cùng ngành này, tổ hợp D11(văn-lý-tiếng Anh) ở cùng phương thức có mức chênh lệch quy định là 0,5 điểm thì điểm trúng tuyển tương ứng của tổ hợp D11 được tính như sau: Điểm trúng tuyển tổ hợp D11 = 31 + 0,5 = 31,5 điểm (thang điểm 40).

Mức chênh lệch cụ thể cho từng tổ hợp được quy định cụ thể TẠI ĐÂY.

Cách tính điểm chuẩn xét điểm bài thi đánh giá năng lực

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào theo phương thức 3 xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM về phương thức 2 xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài các căn cứ chung, việc quy đổi này còn dựa trên bách phân vị kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường thiết lập bảng quy đổi tương ứng giữa kết quả bài thi đánh giá năng lực (thang điểm 1.200) và điểm các tổ hợp gốc theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 40). Việc xác định điểm trúng tuyển hoặc ngưỡng đầu vào theo phương thức xét kỳ thi đánh giá năng lực được thực hiện bằng phương pháp nội suy tuyến tính.

Ví dụ, 1.000 điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tương đương với 37,31 điểm thi tốt nghiệp THPT thang điểm 40 (tổ hợp toán-văn-tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân 2); tương đương 36,87 điểm (tổ hợp toán-văn-tiếng Anh, môn văn nhân hệ số 2).

Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm bài thi đánh giá năng lực về phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể như bảng sau:

Cách tính điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập THPT

Trường cũng xây dựng khung quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào từ phương thức xét kết quả học tập THPT về phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Cách quy đổi này căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dữ liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học tương ứng ở THPT.

Việc xác định điểm trúng tuyển hoặc ngưỡng đầu vào cũng được thực hiện bằng nội suy tuyến tính. Ví dụ, cùng tổ hợp D01 (toán-văn-tiếng Anh) tính theo thang điểm 40 (nhân hệ số 2 môn tiếng Anh), kết quả quy đổi cho thấy 20 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT tương đương với 24 điểm dựa vào kết quả học tập THPT.

Bảng quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào theo phương thức 1 về phương thức 2, danh mục ngành và tổ hợp xét tuyển với độ lệch các tổ hợp, ngưỡng đảm bảo đầu vào phương thức 1 cụ thể xem TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa tổ hợp xét tuyển gốc và tổ hợp xét tuyển khác theo phương thức xét kết quả học tập THPT. Cụ thể, trường xác định mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển khác với tổ hợp xét tuyển gốc của từng ngành. Ví dụ, điểm trúng tuyển theo tổ hợp xét tuyển gốc D01 (toán-văn-tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2) theo phương thức xét học bạ là 34 điểm (thang điểm 40); thì tổ hợp xét tuyển D11 (toán-lý-tiếng Anh) có mức chênh lệch so với D01 là 0,25 điểm. Khi đó, điểm trúng tuyển tổ hợp D11 = 34 + 0,25 = 34,25 điểm.