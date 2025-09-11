Thành tích nổi bật của những ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Từng là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất

PGS-TS Võ Hoàng Hưng (38 tuổi), Trưởng bộ môn toán - tin ứng dụng Trường ĐH Sài Gòn, là ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm nay. Cách đây 5 năm, khi mới 33 tuổi, PGS-TS Hưng từng là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam.

PGS-TS Võ Hoàng Hưng tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), lấy bằng thạc sĩ tại ĐH Paris XIII, bằng tiến sĩ tại ĐH Paris VI (Pháp) ở chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân.

PGS-TS Võ Hoàng Hưng ẢNH: LÊ MẠNH TÙNG

Các hướng nghiên cứu của PGS-TS Hưng là bài toán ngược, phương trình đạo hàm riêng, giải tích phi tuyến, giải tích bậc không nguyên và bài toán sinh học.

PGS-TS Võ Hoàng Hưng có nhiều thành tích nổi bật về toán học khi còn học tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ). Theo đó, năm lớp 10 ông Hưng từng đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4, lớp 11 đạt giải nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 12 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Năm lớp 12, ông đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán nên được tuyển thẳng vào ngành toán - tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) sau đó tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Sau thời gian công tác tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Sài Gòn, đến nay, PGS-TS Hưng đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín và đã xuất bản một cuốn sách tại nhà xuất bản có uy tín.

Ông cũng đạt giải thưởng công trình toán học xuất sắc của Bộ GD-ĐT năm 2023, tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên môn toán giải tích của Trường ĐH Sài Gòn từ năm 2019 và luôn có giải.

Công bố 76 bài báo khoa học

PGS-TS Trần Quốc Trung (39 tuổi) là ứng viên giáo sư trẻ thứ 2 của Việt Nam năm 2025, hiện là Phó giám đốc cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM.

PGS-TS Trần Quốc Trung ẢNH: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Ông Trung nhận bằng cử nhân Trường ĐH Ngoại thương và được trường tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp. Ông Trung có 2 bằng thạc sĩ, một là ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Ngoại thương, hai là ngành luật - kinh tế và quản lý của Trường ĐH Lille 2, thuộc ĐH Lille, Pháp. Ông cũng lấy bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Lille ở chuyên ngành khoa học quản lý.

Hướng nghiên cứu chính của PGS-TS Trung gồm quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số. Ông Trung đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trong quá trình làm khoa học, ông Trung đã chủ nhiệm một đề tài cấp quốc gia, một đề tài Quỹ Nafosted và công bố 76 bài báo khoa học, trong đó 35 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín, 27 bài báo là tác giả duy nhất/tác giả chính; xuất bản 2 sách chuyên khảo bởi các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới, một giáo trình và 5 sách chuyên khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín trong nước.

Từng đạt giải thưởng công trình toán học xuất sắc

PGS-TS Đỗ Đức Thuận (40 tuổi) là ứng viên giáo sư trẻ thứ 3 của Việt Nam năm nay. Hiện ông Thuận giữ chức vụ Giám đốc chương trình đào tạo toán-tin ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông từng là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2017 khi mới 32 tuổi.

PGS-TS Đỗ Đức Thuận ẢNH: TRANG WEB TRƯỜNG

Ông Thuận từng có nhiều thời gian làm nghiên cứu tại nước ngoài như nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Kỹ thuật Berlin (Đức); báo cáo mời tại hội thảo Toán công nghiệp ở Fukuoka, Nhật Bản; nghiên cứu mời tại ĐH Graz (Áo), báo cáo mời tại hội thảo Việt-Hàn về phương trình vi phân và hệ động lực năm 2025, Jeju (Hàn Quốc). Tại Việt Nam ông từng làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu cao cấp về toán.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS-TS Thuận gồm nghiên cứu tính điều khiển được và điều khiển được vững của các hệ điều khiển và hệ suy biến chịu nhiễu; tính ổn định và ổn định vững của các hệ điều khiển và hệ suy biến chịu nhiễu; tính ổn định hóa được và ổn định hóa được vững của các hệ điều khiển và hệ suy biến chịu nhiễu.

Tính đến thời điểm này, ông Thuận đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 1 cấp bộ.

Số lượng bài báo khoa học ông Thuận đã công bố là 47, trong đó 46 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Ông cũng đã xuất bản 3 cuốn sách tại các nhà xuất bản có uy tín.

Đặc biệt, năm 2023 PGS-TS Đỗ Đức Thuận từng đạt giải thưởng công trình toán học xuất sắc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học 2020-2030.