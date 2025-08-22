Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025

Nhiều trường ĐH đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn đợt 1 năm nay ảnh: nhật thịnh

Tối 22.8, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nằm trong khoảng từ 22-25 điểm, điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết hợp kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật dao động từ 25-28 và điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 đến 900.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.