Giáo dục

Trường ĐH nào có nhiều tân giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
08/11/2025 17:15 GMT+7

Năm 2025, nếu tính số lượng theo đơn vị trường ĐH (không phải ĐH) thì một trường ĐH công lập tại TP.HCM có nhiều tân giáo sư và phó giáo sư nhất.

Qua danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm để được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2025 mà Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố, có thể thấy số lượng tân giáo sư và phó giáo sư phần lớn thuộc 2 ĐH Quốc gia, các ĐH vùng và một số ĐH.

Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội có tổng số 54 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư, đứng vị trí đầu tiên. Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên nhiều nhất với 16 ứng viên, tiếp theo là Trường ĐH Công nghệ (11). Các trường Quốc tế (5), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (mỗi đơn vị 5), Trường ĐH Y dược (4), Trường ĐH Giáo dục (3), Trường ĐH Ngoại ngữ (3) và Trường ĐH Kinh tế (3)...

Cơ sở giáo dục ĐH có số lượng đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư đứng thứ 2 là ĐH Quốc gia TP.HCM với 51 ứng viên. Tại đây, Trường ĐH Bách khoa dẫn đầu với 14 ứng viên đạt chuẩn. Kế đến là Trường ĐH Khoa học tự nhiên (11), Trường ĐH An Giang (6), Trường ĐH Công nghệ thông tin (5), Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn (4), Trường ĐH Kinh tế - Luật (4)...

Đứng vị trí thứ 3 là ĐH Huế với 37 giáo sư và phó giáo sư. Tiếp theo là ĐH Bách khoa Hà Nội (30), ĐH Đà Nẵng (26), ĐH Thái Nguyên (23), ĐH Cần Thơ (22), ĐH Kinh tế quốc dân (14), ĐH Phenikaa (12)...

Trường ĐH nào có nhiều tân giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM. Đây là trường ĐH có nhiều tân giáo sư và phó giáo sư nhất trong số các trường ĐH năm nay

ảnh: M.Q

Tuy nhiên, nếu tính số lượng theo đơn vị trường ĐH (không phải ĐH) thì Trường ĐH Y dược TP.HCM có nhiều ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhất (22). Kế đến là Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (20), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (18), Trường ĐH Y Hà Nội (18), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (17), Học viện Kỹ thuật quân sự (16), Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (12)...

Được biết, sau phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư nhà nước ngày 2.11 vừa qua, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông qua danh sách 900 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm để được thông qua chức danh giáo sư (71) và phó giáo sư (829), giảm 11 ứng viên so với danh sách mà Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất trước đó.

Sau 15 ngày kể từ ngày Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua danh sách, sẽ có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư cho các ứng viên.

